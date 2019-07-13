بمجموع 65% كلية الشرطة تقبل دفعة جديدة في هذا الموعد

وافقت وزارة الداخلية، اليوم السبت على قبول دفعة جديدة من الطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة أو طلاب الثانوية الأزهرية، كما أعلنت عن نسبة قبول الدفعة الجديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة والذين حصلوا على الثانوية العامة 2019 وكانت نسبة النجاح لهم 65% فيما أزيد.

كلية الشرطة صرح شامخ

وتعتبر كلية وأكاديمية الشرطة من الصروح الشامخة في العم والأمن ، وهما ملحمة وطنية على مر التاريخ ومصنع للرجال، ولا يتوانى رجالها عن التضحية حاملين رقابهم على أيديهم وعلى استعداد للاستشهاد في أي وقت ولحظة فداء للوطن والواجب ، كما أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه وفاء لرسالتهم، ويتم تأهيل رجال الشرطة على أعلى مستويات علميا وبحثيا وتدريبيا، وتعد أكاديمية الشرطة صاحبة الريادة على جميع الأصعدة.

موعد التقديم لكلية الشرطة

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة اليوم أن مواعيد التقديم ستكون اعتبارا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل.

الحضور اليوم في أكاديمية الشرطة للقبول بالكلية

وشارك في الحضور اليوم بأكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء عادل كسبه كبير معملي كلية الشرطة ، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة ، واللواء محمود الجمسي نائب رئيس أكاديمية الشرطة، ولفيف من قيادات كلية الشرطة.