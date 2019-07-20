محامي عائلة محمد حسني مبارك “فريد الديب” ينفي الإشاعات المنتشرة حول وفاة الرئيس المتنحي

انتشرت أمس محاور كثيرة تدور حول خبر وفاة الرئيس المعزول محمد حسني مبارك، حيث أنه منذ ثمانية أعوام، قام محمد حسني مباراك بترك الرئاسة، وذلك بطلب من الجمهور المصري خلال ثورة شعبية قاموا بها لكي يترك منصبه، وعلى مدار تلك الأعوام طالت الرئيس الأسبق شائعات الوفاة أكثر من مرة، وكان آخرها مساء أمس، إذ احتل اسمه صدارة البحث على الإنترنت في مصر.

والدير بالذكر أنه بدأت شائعات وفاة مبارك في الظهور عقب تنحيه عن الحكم في فبراير 2011 بأيام، بعد أنّ نشرت الإعلامية بثينة كامل عبر حسابها على “تويتر”: “كما وصلني، البقاء لله، توفي حُسني مُبارك في الساعة الثالثة صباحا من هذا اليوم في شرم الشيخ، وسيتم الإعلان عن الوفاة لاحقا – ربما الليلة أو في الصباح الباكر – يجهزون لجنازة عسكرية”.

وقام محامي عائلة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، “فريد الديب” إشاعة وفاة محمد حسني مبارك والتي تناقلتها بعض المواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، وقال “فريد الديب” في تصريحاته “إشاعة يافندم”، مستمراً لكلامه : الرئيس بصحة جيدة، وما تردد عن وفاته مجرد إشاعات سخيفة، كثر ترددها في الفترة الأخيرة.