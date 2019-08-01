محلات كارفور تعلن عن وظائف للشباب بمرتب يصل ل 3500 وبشروط بسيطة

الكثير من الشباب يبحثون عن العمل ولكن يواجهون صعوبات في البحث وايجاد وظيفة تناسب ظروف معيشتهم ونقدم لكم عن وظائف خالية أعلنت عنها سلسلة محلات كارفور ماركت والتقديم على الوظائف سيكون من خلال موقع كارفور مباشرة من أجل العمل في الوقت الحالي أو في خطط المستقبل.

شروط سلسلة محلات كارفور للعمل بها

أن يكون المتقدم حاصل على درجة جامعية مناسبة أو مؤهلات مهنية.

أن يكون المتقدم يستطيع العمل تحت أى ضغوط.

أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية وبارع في استخدام الحاسب الألى.

يفضل الخبرة العملية السابقة في مجال أسواق التجزئة.

قدرة التواصل مع العملاء .

المزايا التي توفرها محلات كارفور للعاملين بها

توفر الشركة العديد من المزايا للعاملين بها حيث توفر المواصلات للعامل بها كما أنه تأمن على الحياة وتأمين طبي خاص للأسرة.

الوظائف المتاحة في الشركة

نقدم لكم الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، للراغبين فى التقديم ارسل السى فى الخاص بك على البريد الالكترونى — [email protected]

كاشير

مدير قسم الملابس الرجالي والحريمي.

بائع في قسم الملابس الرجالي والحريمي.

مدير قسم ملابس الأطفال.

بائع في قسم ملابس الأطفال.

مدير في قسم المفروشات المنزلية.

بائع في قسم المفروشات المنزلية.

مدير ادارة الأغذية الطازجة.

مدير قسم الألبان.

مدير قسم الأسماك.

مدير قسم الحلويات.

مدير قسم الخضار والفاكهة.

مدير ادارة الأمن.

مدير ادارة الصيانة.

مشرف بقسم المشروبات.

مدير بقسم الأدوات المكتبية والمكتبة.

بائع بقسم الأدات المكتبية والمكتبة.

مدير ادارة الأجهزة المنزلية الثقيلة.