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محمد حسين يعقوب للمحكمة “أنا خريج دبلوم معلمين يا افندم” ومؤهلات شيوخ السلفية

بواسطة إسلام عوض
محمد حسين يعقوب للمحكمة "أنا خريج دبلوم معلمين يا افندم"

مثل اليوم الشيخ محمد حسين يعقوب أمام هيئة المحكمة، وذلك للشهادة في قضية داعش إمبابة، حيث أمرت المحكمة بضبطه وإحضاره بعد تغيبه عن الشهادة لمرتين متتاليتين، ولكنه حضر أخيراً بعدما رأى أن المحكمة مصممة على الإستماع إلى أقواله.

1 محمد حسين يعقوب للمحكمة “أنا خريج دبلوم معلمين يا افندم”
2 مؤهلات شيوخ السلفية بعد تصريحات يعقوب
3 اقرأ أيضاً:

محمد حسين يعقوب للمحكمة “أنا خريج دبلوم معلمين يا افندم”

والسبب في استدعاء المحكمة لمحمد حسين يعقوب والذي تصدر التريند على مدار الساعات الماضية بعد شهادته، هو أن بعض المتهمين في القضية قالوا أن تعلموا هذه الأفكار على يد مشايخ السلفية وذكروا بعضهم، وكان أبرزهم يعقوب والشيخ محمد حسان.

ولكن وخلال شهادته قال محمد حسين يعقوب أنه ليس عالماً وأنه خريج دبلوم معلمين وأنه يخاطب العوام، مضيفاً أن كل شيخ يخاطب فئة من الناس، فحسان يخاطب الملتزمين، والشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلبة العلم، أما هو فيخاطب عوام الناس، مؤكداً أنه لا ينتمي لأي حزب أو جماعة، ولكنه يتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وحينما سئل عن السلفية قال يسأل عنها علماؤهم.

مؤهلات شيوخ السلفية بعد تصريحات يعقوب

وأضاف محمد يعقوب متحدثاً عن جماعة الإخوان، أن مؤسس الجماعة حسن البنا أسس هذه الجماعة للوصول للحكم، مضيفاً أنه لا يوجد خليفة للمسلمين وأن رئيس الدولة هو ولي الأمر، ولكن وبعد تصريحات يعقوب في المحكمة عن شهاداته فقال أنه خريج دبلوم معلمين، نذكر لمتابعينا مؤهلات أبرز شيوخ السلفية.

اقرأ أيضاً:

الشيخ أبو إسحاق الحويني

الشيخ يعقوب

الشيخ محمد حسان

الشيخ خالد شومان

الشيخ محمود المصري

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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