محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده في واقعة قيادته لطائرة متجهاً إلي موسم الرياض

إيقاف الطيار ومساعده حسب مصادر بالطيران المدني عقوبة السماح للفنان محمد رمضان قيادة الطائرة بسماح من الطيار ومساعده والتصوير من داخل غرفة القيادة بالطائرة، ويظهر بالفيديو الذي وضعة الفنان محمد رمضان على حسابه على موقع إنستجرام ويظهر فيه محمد رمضان جالس علي كرسي الركاب داخل طائرة ثم قام من على الكرسي وتوجه إلي غرفة القيادة ويقوم بالجلوس علي كرسي مساعد الطيار بجوار الطيار الذي قام بتوجيه محمد رمضان لما يجب عليه أن يفعله ليستلم قيادة الطائرة وهو ما فعله محمد رمضان بالفعل وأقسم الطيار أن محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة.







وتبين فيما بعد أن الطائرة كانت متوجهة إلى الرياض.







أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني بعد التحقق من الفيديو انه صحيح وتم بالفعل من قبل إحدى شركات الطيران الخاصة وليست شركة مصر للطيران كما ادعي البعض.

هذه المخالفة القانونية حسب ما وصفة بعض الخبراء في هذا الشأن قد تؤدي إلي غلق شركة الطيران التي تتبع لها هذه الطائرة في حال ثبوت صحة هذه الواقعة.

من جانبها نفت شركة مصر للطيران أن تكون هذه الواقعة تمت على إحدى طائرتها، منوهة أن ما حدث قد يغلق شركة مصر للطيران نهائياً لأنه يتعارض مع إجراءات السلامة الدولية، ويُعرض حياة الركاب للخطر، وأن الشركة تحرص على إتباع قوانين الطيران الجوية، وتحظر التعامل مع قائد الطائرة أو مساعد الطيار، ودخول الركاب إلى غرفة القيادة.







علق نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران على الواقعة أنة حسب القانون الدولي فهو غير مسموح دخول كابينة القيادة سوي الكابتن والطاقم المسئول عن القيادة.

وتابع أنه من الممكن أن يسمح كابتن الطائرة بالتصوير فقط من داخل كابينة القيادة.

وقال أنه إذا كان ما حدث تم والطائرة واقفة على الأرض فهذا أمر عادي ولا خوف منة.