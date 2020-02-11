محمد رمضان يرد علي الطيار أشرف أبو اليسر بعد طلب الأخير بتعويض 9.5 مليون

صورة محمد رمضان مع أبنه والطيار المصري أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في فيديو أعلن خلاله بأن الطيار المصري الموقوف عن العمل أشرف أبو اليسر، يطالبة أن يدفع له الأخير كتعويض مادي قيمته 9.5 مليون جنية مصري، بعد إيقاف الطيار عن العمل، من قبل هيئة الطيران المدني المصري.

تفاصيل بداية مشكلة الطيار أشرف أبو اليسر ورمضان

يرجع أحداث هذه المشلكة، بعد قيام محمد رمضان بنشر فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي.

أثناء وجود الفنان المصري رمضان داخل كابينة الطيارة وجالس علي قمرة القيادة.

وهوالفعل الذي قوبل بغضب كبير من هيئة الطيران المدني، التي قامت بإيقاف الطيار عن العمل مدي الحياة، جراء هذا الفعل.

وقد قام محمد رمضان بإلتقاط عدد من الصور والفيديوهات داخل قمرة القيادة الخاص بالطائرة، ونشرة علي صفحتة علي مواقع التواصل.

وقوبل الفعل والفيديو بردود فعل غاضبة للغاية من المتابعين علي منصات التواصل.

محمد رمضان يعقب علي مشكلة إيقاف الطيار مع عمرو أديب

أشار رمضان خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي المصري عمرو أديب مؤخرآ، وأكد أنه مستعد لدفع أي مبلغ مبالي كتعويض مادي للطيار المصري بعد إيقافة عن العمل.

وأضاف رمضان أنه تفاجئ من الغضب الكبير من المتابعين علي مواقع التواصل.

مشيرآ انه أن هذا الأمر عادي جدآ، وقام به العديد من الفنانين والنجوم في العالم.

ومن جانبة فقد أكد الطيار أبو اليسر خلال حديث هاتفي له مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تفاجئ من نشر رمضان للفيديو.

مؤكدآ ان رمضان تعهد بعد نشر الفيديو وأنه يقوم بالتصوير فقط ليشاهدة مع ابنه “ابن محمد رمضان”.

وعلي الجانب الأخر نفي محمد رمضان الحديث الخاص بالطيار مع عمرو أديب، مشيرآ بانه لم يعد الطيار بعدم نشر الفيديو.

رمضان يعد الطيار المصري أبو اليسر بتعينة في شركة طيران إماراتية

وظهر منذ ساعات قليلة محمد رمضان في فيديو جاء نصة كالتالي انا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه”.

وأكمل حديثة “أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا، مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالى ان شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع الي مهنتة مرة أخري”.

الطيار المصري أبو اليسر يطالب رمضان بتعويض مادي قيمته 9.5 مليون جنيه

أضاف النجم المصري محمد رمضان بأن الطيار المصري أبو اليسر قام بإرسال المحامي الخاص به، للتفاوض مع مدير حسابات رمضان.

وطالب المحامي بأن يقوم رمضان بدفع مبلغ مالي كتعويض عن إيقافة عن العمل بقيمة 9.5 مليون جنية، مشيرآ بأن الطيار كان يتبقي له 3 سنين ليخرج علي المعاش.

بالإضافة إلي المكافأة الخاصة به وهي مكافأة نهاية الخدمة، مطالبآ المتابعين علي مواقع التواصل بالحكم بينهم.