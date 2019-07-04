مخالفات المرور مصر بالتفصيل طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

مخالفات المرور مصر من أكثر الأمور التي تهم كل مالكي السيارات في جمهورية مصر العربية، إذ قامت الإدارة العامة للمرور بتركيب كاميرات ذات إشارات ضوئية بهدف مراقبة الشوارع الرئيسية، وتنظيم حركة المرور، وتسجيل جميع المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة، فهناك بعض الأشخاص الذين يمتلكون أي وسيلة مواصلات تحمل لوحات معدنية مثل (السيارة أو الموتوسيكل أو الأتوبيس)، يأخذون مخالفات مرورية دون أن يعلموا، ولذلك يجب عليك متابعة مخالفات المرور بإستمرار، حتى لا تتفاجأ بقيمة الغرامات المطلوبة على سيارتك لأنه لا يُمكن تقديم أي تظلمات على المخالفة التي يتم تسجيلها، وذلك لأن المخالفات تُسجل بشكل إلكتروني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالميادين.

مخالفات المرور مصر

يُمكن لأي شخص من خلال بوابة الحكومة المصرية الإستعلام عن المخالفات، وقد أتاحدت الحكومة خدمات أخرى الكترونية مثل خدمات التموين، كما يمكن دفع الغرامات المُقررة على صاحب الرخصة إلكترونياً، فمن الضروري الإستعلام عن مخالفات المرور حتى لا تتراكم المخالفات، وتزداد قيمة الغرامات، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على بوابة الحكومة المصرية عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك حدد نوع اللوحات المعدنية سواء كانت (حروف وأرقام، أو أرقام فقط).

ثم قم بإدخال رقم الرخصة الخاصة بك.

بعد ذلك إضغط على خيار (إجمالي المخالفات).

سوف يتم إنتقالك مباشرةً إلى نافذة جديدة، تحتوي على إجمالي الغرامات والرسوم التي يجب عليك سدادها.

أما في حالة عدم وجود أي مخالفات أو غرامات، ستلاحظ وجود كلمة (لا يوجد).

أنواع المخالفات المرورية

توجد أنواع عديدة من المخالفات المرورية التي يتم فرضها على السائق سواء بعلمه أو بدون علمه، وذلك بسبب مخالفته لتعليمات المرور الآتية:

قيام السائق بالسير عكس إتجاه الطريق.

الوقوف بالسيارة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

عدم ربط حزام الأمان، وقيادة السيارة بدون رخصة.

عقوبة المخالفات المرورية

أصدرت الإدارة العامة للمرور قراراً بضرورة رفع السيارات المتروكة بالشوارع، وتسليمها إلى الإدارة حتى لا تعوق حركة المرور، وقد فرضت إدارة المرور بعض العقوبات على أصحاب مخالفات المرور، والتي تتمثل في الغرامات المالية أو الحبس بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولذلك يجب على كل سائق أن يتعرف جيداً على القوانين الخاصة بالمرور حتي لا يُعرض نفسه لعقوبات القانون.

في حال كان لديكم أي استفسار حول مخالفات المرور مصر يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات أو تتركوا لنا رقم السيارة وسوف نساعدكم في الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية على السيارة.