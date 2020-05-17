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مختار نوح يعلق على فتاوى بن تيمية: “مش قرآن ولا يجوز الأخذ بها”

بواسطة عبدالرحمن خالد
الدكتور مختار نوح تعليق مختار نوح على فتاوى ابن تيمية

كشف الدكتور مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنهم، عن تعليقه على فتاوى العالم بن تيمية والتي أُثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية بشكل واضح بسبب مسلسل الاختيار ومناقشته لتلك الفتاوى، وهو ما جعل بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي يبدأون بالاقتناع بها، لذا حرص مختار نوح على توضيح أنه لا يجوز الأخذ بها في الزمان الحالي.

مختار نوح يتحدث عن فتاوى بن تيمية

وكان مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة والذي يسرد قصة حياة بطل الصاعقة المصرية أحمد المنسي قد تحدث عن دور التكفريين والطريقة التي يسيرون بها، ويعتمدون بشكل كبير خلال أرائهم ومعتقداتهم على فتاوى بن تيمية بالحرب والقتال من أجل الحصول على الأرض وهو ما أُثير بشدة على مواقع التواصل المختلفة خلال الأيام الماضية.

مختار نوح: عام 2020 نهاية الجماعات الإرهابية

وقال مختار نوح خلال تصريحات تلفزيونية له بالأمس السبت إن فتاوى بن تيمية لا يجوز الأخذ بها في الوقت الحالي خاصة أن الزمان مختلف عن الزمان الذي قيلت فيه الفتوى، وتلك واحدة من قواعد الفتاوى الرئيسية والثابتة والتي يجب العمل بها في الوقت الحالي.

مختار نوح
تعليق مختار نوح على فتاوى بن تيمية

وشدد القيادي السابق بجماعة الإخوان على أن كلام بن تيمية ليس قرآن وإنما وجهة نظر خاصة به ومن الطبيعي ألا يتم الأخذ بها نظرا لاختلاف الزمان، متابعا: “عام 2020 سيشهد نهاية التنظيمات المتطرفة الموجودة في مصر بشكل كامل بعد جهود الجيش للقضاء عليهم”.

عبدالرحمن خالد
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