مدير الصحة العالمية يُوجه رسالة للسيسي بشأن تعامل مصر مع “كورونا”

تتخذ القيادة السياسية في مصر قرارات كل يوم لمصلحة المواطنين فيما يتعلق بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق “تحيا مصر” نفقات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمصريين العائدين من جميع دول العالم.

ووجّه تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، رسالة شكر إلى الرئيس السيسي، على جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ كتب عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتزام القوي بجهود وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان حصول المواطنين المتضررين على دعم واسع النطاق، عمل عظيم من القيادة والتضامن”.

منظمة الصحة العالمية

ويأتي قرار الرئيس السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، في إطار قرار الحكومة بإلزام العائدين بدخول الحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال أسامة هيكل وزير الإعلام إنه بعد غلق خطوط الطيران بقرار من الدولة المصرية جرى التخطيط لإجلاء العالقين، وبالنسبة لوضعهم فور وصولهم لأرض الوطن في الحجر الصحي، فإن ذلك بتعليمات من من منظمة الصحة العالمية، لذلك قررت وزارة الصحة والسكان، إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي “كشرط للعودة”.

ووفقًا لمصادر في وزارة الطيران المدني، فإنه جرى تطبيق القرار منذ يوم الثلاثاء الماضي، على المصريين العائدين من باريس ولندن، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، لحماية العائدين وأسرهم من عدوى فيروس كورونا.