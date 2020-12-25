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مدير عام مستفيات جامعة القاهرة يكشف أعراض الموجة الثانية لكورونا

بواسطة Dweny Foly
فيروس كورونا قد يصيب القلب

حذر الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، المواطنين من خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أكد أنها سريعة الانتشار بشكل يفوق الموجة الأولي وأعراضها مختلفة عن الموجة السابقة.

وحسب وزارة الصحة، فأن شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع في معدل الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة الماضية، وحذرت الوزارة من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترزاية للفيروس بسبب شراسة الموجة.

1 أعراض الموجة الثانية من الفيروس
2 الصحة تكشف الأعراض الجديدة

أعراض الموجة الثانية من الفيروس

وأوضح مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، أعراض الموجة الثانية التي تتعرض لها مصر وهي كالتالي:

  • ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وشعور المريض بالكحة والحرقان في الحلق.
  • أعراض غير عادية تظهر بالاختلاط مع الحالات المصابة وهي صداع شديد وإسهال وزغللة بالعين
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أعراض فيروس كورونا

وأوضح، أنه بمجرد ظهور الحالات السابق ذكرها وإجراء تحليل فيروس كورونا تظهر النتيجة إيجابي بشكل كبير، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة تجري التحاليل والمسحات بشكل مجاني.

وطالب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة المواطنين بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التقبيل، مشيرا إلي أن المصاب في هذه الموجة غالبا ما يعدي باقي الأسرة لان الفيروس في الموجة الثانية ينتشر بشكل سريع أكثر من الموجة الأولي.

الصحة تكشف الأعراض الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا حسب بروتوكول الفرز الجديد للمشتبه في إصابته علي النحو التالي:

  1. فقدان التذوق والشم.
  2. قئ وضيق في التنفس.
  3. إسهال وسخونة.
  4. وجع في الصدر وجلطات في القلب أو المخ.
  5. للنساء تغير في نمط الدورة الشهرية وألم مفاجئ في الكلي أوالظهر.
  6. تغير مفاجئ في مستويات السكر والضغط، والتهابات أعصاب.

وطالبت الصحة، المواطنين بضرورة التوجه إلي أقرب مستشفي حميات وصدر، عند الشعور بالأعراض السالف ذكرها للكشف وتحديد موقف الإصابة بفيروس كورونا والعلاج المناسب.

Dweny Foly
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