مد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة شهور قادمة بقرار السيد الرئيس اليوم الثلاثاء

صدر اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020، قرارًا هامًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مد فترة فرض حظر الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة شهور تالية، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء بتمام الساعة الواحدة صباحًا، فقد صدر القرار رقم 168 لعام 2020م، بإعلان تمديد الحظر وفرض الطوارئ في كل أرجاء الجمهورية لثلاثة شهور متتالية قادمة.

قرار جمهوري اليوم الثلاثاء صباحًا بفرض حالة الطوارئ في مصر لـ 3 شهور مقبلة

مع دخول شهر رمضان كان لدى الناس أمل أن تلغى حالة الطوارئ في البلاد على يوم 20 مايو القادم 2020م

هذا كما كان متوقع أنه على هذا التاريخ سيتم التحرر من فرض الحظر للتجوال،

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن،

فقد نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية المصرية اليوم منذ ساعات قليلة من صباح اليوم الثلاثاء،

في خلال متن صفحات عددها وهو الصادر لصباح اليوم؛

قرارًا للسيد الرئيس المصري/ عبد الفتاح السيسي،

أشار السيد الرئيس إلى أن هذا القرار صدر بالمشورى والرأي لأعضاء مجلس الوزراء المصري،

وهو صدر ليتوافق مع الظروف الأمنية والصحية للأزمة الحالية الخطرة؛

لفيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم بأسره، وتمر بها البلاد حاليًا.

تمديد حالة الطوارئ بحسب المادة الثانية من قرار الرئيس السيسي صباح اليوم

جاء نص المادة الثانية للقرار اليوم وبها ما يلي من مهام:

يجب أن تتولى أفراد القوات المسلحة ومعها هيئة الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب على القوات المسلحة أيضًا حماية وحفظ الأمن في كل أرجاء البلاد عليها كذلك أن تحمي الممتلكات العامة والخاصة، يجب أن تقوم بحفظ أرواح المواطنين من أية مخاطر أمنية أو غيرها مما يواجه المجتمع من أزمات

إعلان وزارة الصحة عن حالات إصابات كورونا ووفيات يوم الأمس الاثنين

وبالسياق ذاته قد أعلنت وزارة الصحة المصرية، بالأمس يوم الاثنين، بنص بيان صدر عنها؛

أنه تم تسجيل أعداد وفيات بعدوى فيروس كورونا كبيرة، أكثر من أي يوم مضى،

فقد سجلت يوم الأمس 20 حالة وفاة بالفيروس،

وتم تسجيل 248 إصابة جديدة بالفيروس بيوم الأمس الاثنين.

كانت هذه أهم قرارت صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء والتي سوف توجد في الجرائد اليومية الرسمية بالجمهورية لعدد الصباح، مع أخر أخبار وزارة الصحة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، تابعونا وسنواليكم بجديد الأخبار لحظة بلحظة وساعة بساعة، نترككم في رعاية الله.