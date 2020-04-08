مد فترة حظر التجوال فى مصر حتى 23 من إبريل..وتغير جديد فى المواعيد من الغد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مد فترة حظر التجوال حتى 23 إبريل من الشهر الجارى اى قبل يوم واحد من قدوم شهر رمضان الكريم، وأعلن مدبولى أن مواعيد حظر التجوال فى مصر ستبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءا وحتى السابعة صباحا وجاء ذلك فى ضوء الاحتياطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل حماية المواطنيين من الإصابة بهذا الوباء الذى ينتشر بسرعة كبيرة جدا حيث وصل عدد الاصابات بهذا المرض الخطير كورونا في مصر حتى الان 1500 مصابا بالاضافة إلى حالات الوفاة الذى تجاوز 300 حالة.

رئيس مجلس الوزراء مدبولى يناشد المواطنين بالالتزام

شدد رئيس الوزراء على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار الفيروس الجديد كوفيد 19 المسمى بفيروس كورونا، وناشد جميع المواطنيين بالالتزام بالقوانين وعدم كسر حالات الحظر إلا فى الضرورة القصوى حيث أوضح أن الوزارة فى اجتماعات مستمرة من أجل متابعة الوضع والبحث فى إيجاد حلول مبكرا لهذا المرض الذى ملئ العالم خلال الثلاث أشهر الماضية.

مدبولى: وزارة الصحة خط الدفاع الأول

،وشكر ايضا جميع قطاعات الدولة على المجهود الرائع في مواجهة التحديات الكبيرة فى مقاومة انتشار الفيروس الجديد كوفيد 19″كورونا” وخاص بالذكر وزارة الصحة التى تمثل خط الدفاع الأول لمصر في العودة بمصر إلى الوضع المستقر مرة أخرى، ودعا كل المواطنين التعاون مع وزارة الصحة فى هذا الوقت من أجل الحد من انتشار هذا الوباء.