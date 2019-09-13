“مرض الكوليرا وأدوات مدرسية مضرة” أبرز شائعات الأسبوع الماضي والحكومة تنفي 8 شائعات أخرى

رصدت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي 10 شائعات انتشرت بين الناس، في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم ووزارة الزراعة، لذلك قامت الحكومة في تقرريها الدوري لرصد الشائعات، بتوضيح الحقائق، وأكدت على انتشار تلك الشائعات غرضها البلبلة وإثارة الغضب بين الناس، وطالبت المواطنين بتحري الدقة عند نقل الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.







شائعة حرمان جهات معينة من التأمين الصحي الجديد

نفت وزارة الصحة شائعة حرمان العاملين في القطاع الخاص أو بعض الجهات من التأمين الصحي الجديد، وأكدت على أن خدمات التأمين الصحي متاحة للجميع، وتم تطبيقه كمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقه في باقي المحافظات تدريجيا.







شائعة توقف بناء مدراس جديدة

قامت وزارة التربية والتعليم بنفي شائعة التوقف عن بناء المدارس الحكومية الجديدة، وأوضخت الوزارة أنه سيتم افتتاح 11 مدرسة حكومية، و 5 مدراس مصرية يابانية، و 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

شائعة تفشي مرض الكوليرا

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعة تفشي مرض الكوليرا في بعض المناطق، وأكدت وزارة الصحة على عدم صحة هذا الأمر، وأنه يتم فحص كافة القادمين من البلاد المنتشر به المرض.

فرض ضرائب على الأجور والخدمات

نفت وزارة المالية شائعة فرض الضرائب بسبب التعديلات في قانون ضريبة الدمغة، وأشارت إلى أن الضرائب الجديدة تفرض أو يتم تشريعها من مجلس النواب.

تراجع الصادرات الزراعية

انتشرت شائعة تراجع الصادرات الزراعية، وقامت وزارة الزراعة بنفي تلك الشائعة، وأن الصادرات الزراعية تحقق معدلات مرتفعة.

تطبيق مشروع المونوريل بتكلفة مرتفعة

قامت وزارة النقل بنفي شائعة تطبيق مشروع المونوريل بتكلفة مرتفعة عن باقي الدولة، وأوضحت أن تكلفة المشروع 2.695 مليار يورو، وهو أقل من باقي الدول.

إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

انتشرت شائعة إلغاء إجازة السبت في العام الدراسي الجديد، لذلك نفت وزارة التربية والتعليم تلك الشائعة، وأن يوم السبت سيتمر عطلة.

تفشي مرض الحمى القلاعية

قامت وزارة الزراعة بنفي شائعة إصابة المواشي بمرض الحمى القلاعية وإصابة الإنسان بها، وأوضحت أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة بالحمى في المواشي، ولا يتم إنتقالها للإنسان.

إستيراد أدوت مدرسية تضر بالطلاب

بعد انتشار شائعة إستيراد الدولة لأدوات مدرسية مضرة بالطلاب، قامت وزارة التجارة والصناعة بنفي تلك الشائعة، وأوضحت أن جميع الأدوات التي يتم إستيرادها آمنة للطلاب.