مرض بكتريا الوجه، Facial bacteria هو احد أنواع الميكروبات والبكتريا التي تصيب الوجه وهي بكتريا عضوية من احد أسبابها التهاب الأسنان أو بصيلات في شعر الوجه. بكتريا الوجه تعتبر واحدة من الأمراض النادرة. إلا إنها قد تصيب الأوعية الدموية وتؤدي إلي حدوث التهاب خلوي شديد جدا يؤدي إلي حدوث خلل في الدورة الدموية في الوجه وحدوث خلل في عضلات الوجه. من علامات مرض بكتريا الوجه ظهور طفح احمر جلدي ونوع من الحبوب كما يحدث قرحة في المعدة وينتج عنه بقع وجفاف في الجلد وبعض الحروق الجلدية.

الوقاية والعلاج من بكتريا الوجه