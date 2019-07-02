مرض بكتريا الوجه، Facial bacteria هو احد أنواع الميكروبات والبكتريا التي تصيب الوجه وهي بكتريا عضوية من احد أسبابها التهاب الأسنان أو بصيلات في شعر الوجه. بكتريا الوجه تعتبر واحدة من الأمراض النادرة. إلا إنها قد تصيب الأوعية الدموية وتؤدي إلي حدوث التهاب خلوي شديد جدا يؤدي إلي حدوث خلل في الدورة الدموية في الوجه وحدوث خلل في عضلات الوجه. من علامات مرض بكتريا الوجه ظهور طفح احمر جلدي ونوع من الحبوب كما يحدث قرحة في المعدة وينتج عنه بقع وجفاف في الجلد وبعض الحروق الجلدية.
الوقاية والعلاج من بكتريا الوجه
- مرض بكتريا الوجه واحد من الأمراض النادرة في العالم والذي يصيب نسبة قليلة جدا.
- يجب سرعة التوجه إلي طبيب الجلدية عند ظهور أي أعراض طفح جلدي أو بقع جلدية من اجل الحصول علي الجرعات الدوائية التي تقوم بالحد من المرض ومعالجته.
- عدم وضع المكياج ومستحضرات التجميل بكثرة لأنة يؤدي انسداد مثام الوجه والجلد.
- وضع شرائح الخيار والزبادي مع العسل علي الوجه يوميا. أو مرة وحتي مرتين في الأسبوع علي الأقل من 15-25 دقيقة من اجل ترطيب البشرة وحماية الجلد.
- عمل التدليك الدائري علي الوجه والخدود والعين بحركات دائرية باستخدام الزيوت والكريمات الطبيعية.
- تناول الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمكملات الغذائية الغنية بالمضادات الحيوية الطبيعية.
- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يوميا. لأنها تؤدي إلي فقد كمية سوائل كبيرة في الجسم وتعمل علي جفاف البشرة.
- ممارسة الرياضة باستمرار مع صيام يوم الاثنين و الخميس و صيام الثلاث أيام القمرية 13.14.15 كل شهر عربي.
- عدم تناول السكر بكميات كبيرة لأنة يؤدي ألى حدوث تجاعيد في الوجه وانكماش الجلد بعد فترة من الزمن ويساعد الكثير من الأمراض في النمو والانتشار داخل الجسم.
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