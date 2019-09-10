مزايا بطاقات الرواتب الجديدة “ميزة” لصرف مستحقات العاملين بالدولة

في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي، أعلنت وزارة المالية على لسان عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، بأن وزارة المالية سوف تقوم باستبدال وإحلال 5 ملايين بطاقة صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة والمعروفة باسم “ميزة” وذلك بالتعاون مع البنوك المشتركة والجهات الإدارية المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.







مزايا بطاقات الدفع الإلكتروني الجديدة “ميزة” :-

تتميز بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة “ميزة: بأنها سوف تقدم للعاملين بالدولة عدد من الخدمات الإضافية مثل :-







1- السحب النقدي من ماكينات ATM.

2- الشراء الإلكتروني باستخدام الأنترنت.







3- سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً وذلك باستخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

4- الشراء من نقاط البيع الإلكترونية POS.







قائمة البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لصرف مستحقات العاملين بالدولة :-

بنك مصر البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك التعمير والاسكان البنك العربي الافريقي الامارات دبي الوطني المصرف المتحد التجاري الدولي قطر الوطني المؤسسة العربية المصرفية







من جهتها قالت داليا فوزي مديرة وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية:-

أن بطاقات الدفع الوطنية ميزة تعتبر أحدث بطاقة تكنولوجية ، وأنه تقرر استبدال نحو 5 ملايين بطاقة دفع إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة من مرتبات وحوافز وأية مستحقات مالية إلى بطاقة الدفع الإلكترونية الجديدة “ميزة”.