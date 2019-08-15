رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم أغسطس 2019 لتعيين 65 ألف معلم

مسابقة وزارة التربية والتعليم أغسطس 2019 لتعيين 65 ألف معلم جديد لسد العجز في المعلمين على مستوى جميع الإدارات، وذلك بعد انتهاء العقود المؤقتة للمُعلمين في المسابقة السابقة في 31 مايو 2019، وأكدت الوزارة أنها ستراعي الاستعانة بالمعلمين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة في المسابقة المقبلة.

تفاصيل مسابقة التربية والتعليم

اعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بحاجة إلى تعيين 65 ألف معلم على مستوى جميع الادارات داخل جمهورية مصر العربية وذلك لسد العجز في المعلمين وأعلنت عن تفاصيل المسابقة ويكون الأولوية في التعيين لخريجي كلية التربية والحاصلين على دبلومة التربوي.

خطوات التقديم في المسابقة

يكون التقديم في المسابقة والاختبارات إلكترونية عن طريق موقع بوابة مركز المعلومات ولا يتدخل العنصر البشري في الاختبارات:

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل سليم وتسجيل الدخول ومعرفة كل ما يخص مسابقة التربية والتعليم لتعيين المعلمين الجدد ومعرفة موعد الاختبارات اللازمة.

مسابقة التربية والتعليم

تعتبر مسابقة التربية والتعليم 2019 أكبر مسابقة للتربية والتعليم على الإطلاق حيث أنه سيتم تعيين 65 ألف معلم ومعلمة دفعة واحدة لسد العجز في المدارس والإدارات التعليمية، ويتقدم الناجحون في الاختبارات التي تم اعدادها خصيصا لمسابقة التربية والتعليم للإدارات التعليمية بالأوراق المطلوبة.