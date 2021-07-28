مسابقة الحلم 2021 تعلن سحبها الجديد ومفاجآت وجوائز تتخطى الـ3.5 مليون دولار

تحظى مسابقة الحلم 2021 بمتابعة كبيرة من الملايين حول العالم، وذلك للجوائز المالية الضخمة التي تقدمها للمشتركين والذين يحالفهم الحظ بالفوز في سحوبات المسابقة، فمع الحلم قد تنام فقيراً أو مستوراً لتصبح مليونيراً بالفعل.

مسابقة الحلم 2021 تعلن سحبها الجديد

وهذا ما حدث فعلياً مع عدد كبير من المشتركين، ففي أول يوم من العام الجاري ربح أحد المشتركين بحلم 2021 مبلغ قدره مليون دولار أمريكي، وظل يشترك طوال عام كامل ويأست زوجته من الفوز، وتوقفت عن الإشتراك، إلا أن الزوج ظل يشترك، لتأتيه المفاجأة في ليلة رأس السنة الجارية 2021، ويربح مليون دولار.

كما أعلنت مسابقة الحلم 2021 وعلى لسان الإعلامي مصطفى الأغا عن مفاجآت خلال العام الجاري، ووصف تلك المفاجآت بأنها مذهلة وغير متوقعة، وبدأت المفاجآت في الظهور بعد إعلان الأغا عن وجود سحب على بيت في أجمل جزر اليونان، وأسماه بيت اأحلام.

كما أن السحب القادم سيكون على جائزتين إحداهما بـ125 ألف دولار والثانية على 100 ألف دولار، بالإضافة إلى السحب على منزل الأحلام في اليونان، والذي سيدخل جميع المشتلركين منذ بداية العام في السحب عليه، ويمكنكم معرفة كيفية الإشتراك من خلال هذا الرابط.

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