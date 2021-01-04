مستجدات كورونا في مصر يوم الأحد 3 يناير 2021 .. تقرير وزارة الصحة المصرية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مستجدات كورونا في مصر ليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وشمل التقرير الذي نشرته الوزارة عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة وكذلك الإجمالية، فضلًا عن الإرشادات الوقائية للحد من وباء فيروس كورونا، الذي تشهد مصر الموجة الثانية منه في الفترة الحالية .

مستجدات كورونا في مصر يوم الأحد 3 يناير 2021

شمل تقرير وزارة الصحة في المصرية إحصائية بالأرقام الخاصة بمستجدات فيروس كورونا في البلاد ليوم الأحد 3 يناير 2021، وهي كالتالي :

عدد حالات الإصابات الجديدة 1309 حالة، والتي ثبت إيجابية تحاليلها ضمن إجراءات الفحوصات اليومية التي تجريها الوزارة في كافة أنحاء البلاد .

إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 142.187 حالة .

عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم 418 حالة، تم خروجهم من المستشفيات، بعد التأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية .

بلغ إجمالي حالات التعافي في البلاد حتى اليوم 113.898 حالة شفاء، بإجمالي نسبة شفاء بلغت 80.1% تقريبًا.

عدد حالات الوفاة المسجلة اليوم بالمملكة 64 حالة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 7805 حالة وفاة .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة المصرية

تواصل وزارة الصحة المصرية جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات، ولا سيما مع بداية الموجة الثانية، كما تقوم بالمتابعة الدورية للوقوف على المستجدات أولًا بأول، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي فيروسات معدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كافة الإرشادات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الجائحة، والتي منها ضرورة التباعد الاجتماعي وأرتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون كلما أمكن، وخصصت الوزارة أرقام للاستفسار والتواصل مع الوزارة بشأن فيروس كورونا وهي :