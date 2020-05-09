مستشار الرئيس السيسي: إجراء مليون فحص للمخالطين لمصابي كورونا

تواصل وزارة الصحة المصرية تنفيذ إجراءاتها، ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، الرامية لعدم تفشي الوباء في المحافظات المختلفة، في وقت سريع، ما يتسبب في عجز الطاقم الطبي عن تلبية احتياجات المرضى.

مستشار الرئيس يوضح حقيقة الوضع لمواجهة كورونا

من جهته، بعث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، برسائل طمأنة لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ما زالت مسيطرة على الوضع الوبائي.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها “مساء دي إم سي”: “لدينا عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعي، تكفي مصابي كورونا وحالات مرضية أخرى غير المصابة بالفيروس”، مضيفا أن “وزارة الصحة تعمل وفق بروتوكول ونظام، فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا”.

وتابع: “نجري أبحاثا على المرضى للوصول إلى تشخيص الحالة، قبل أن يتم عمل إشاعات للمرضى لمعرفة إذا كان لديه التهاب رئوى من عدمه، وهذا يجري وفق أسس علمية دقيقة، حيث نتتبع الحالات ونصل لجميع المخالطين بها”.

فحص مليون حالة لمخالطين بكورونا

وكشف مستشار الرئيس السيسي، عن أنه يتم فحص نحو مليون مواطن، ممن خالطوا المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أكثر الإصابات في مصر تكمن في “القاهرة والإسكندرية”. وشدد على أن “تكدس المواطنين يعد السبب الرئيسي في ارتفاع الإصابات”، مناشدا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب زيادة المصابين.