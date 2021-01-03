مستشار الرئيس يعلن الفئات الأكثر أولوية للتطعيم ضد كورونا.. ويكشف عن جدول زمني

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، الفئات الأكثر أولوية للتطعيم ضد كورونا والوقاية من مرض “كوفيد -19″، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الشعب مع الدولة، لمواجهة هذا الوباء الذي يزداد في الانتشار خلال هذه الفترة، فلا بد من الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تصدرها الصحة بشكل دوري لوقاية الجميع من الإصابة بالمرض.

الفئات الأكثر أولوية للتطعيم ضد كورونا

وننشر من خلال موقعنا “كلمة”، أحدث تصريحات مستشار الرئيس عن الفئات الأكثر أولوية للتطعيم ضد كورونا والوقاية من مرض “كوفيد -19″، وذلك في أثناء مداخلة له مع برنامج “هذا الصباح” عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد:

في البداية، فإن الأولى بالتطعيم الكوادر الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة. ثمّ يجري توفير أماكن ملائمة وحضارية لتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاحات بجداول زمنية. وأشار “تاج الدين” إلى أنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض الموقف الوبائي في مصر والعالم. كما تم التأكيد على توفر الأماكن لتسهيل مهمة أي مريض في الوصول إلى العلاج سواء في المنزل أو المستشفيات أو الرعاية المركزة. جرى، أيضًا، التأكيد على توفير الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي، وجميع المستلزمات الطبية. بعد ذلك، تم الاتفاق علتى توفير احتياطي استراتيجي من الاستعدادات وكميات إضافية من غاز الأكسجين، في المستشفيات والمنازل. أخيرًا، فقد جرت دراسات لجميع اللقاحات المتاحة في العالم، ومدى فعاليتها.

كيفية الموافقة على اللقاح في مصر