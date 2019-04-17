على الرغم من ضيق مساحة مسجد باصونة إلى أن المهندس المعماري للمسجد استطاع أن يصل به الى العالمية، مستخدما في ذلك طرق وابتكارات معمارية جديدة، والذي جعل جامع باصونة في سوهاج يصل الى العالمية بهذه التصاميم الرائعة، حيث وضح المهندس المعماري وليد عرفة مصمم مسجد باصونة بسوهاج عن التصميم المعماري الحديث للمسجد، وذلك عبر برنامج معكم منى الشاذلي التلفزيوني، وسوف نوضح عن الأسباب التي جعلت مسجد باصونة يترشح إلى العالمية ويصبح المسجد الأشهر.

اسباب وصول مسجد باصونة الى العالمية

مسجد باصونة به إبداعات مختلفة وفريدة تظهر على التصميم المعماري للمسجد، وذلك باستخدام خامات وعناصر جديدة في عمارة المسجد غير مسبوقة.

قبة مسجد باصونة

يتميز التصميم المعماري لقبة مسجد باصونة بوجود بروز على ما يسمى الزاوية الفاضلة، وهى التي تشبه نمو زهرة عباد الشمس، حيث قام المهندس بابتكار برجل مخصص لضبط هذه الزاويا، وذلك لسهولة بناء القبة بالطوب بانتظام.

مئذنة مسجد باصونة

تشبه المئذنة في مسجد باصونة حرف الألف الذي كان يكتب في العصر العباسي، وكذلك محراب المسجد هى من ضمن الابتكارات الفريدة، حيث أصبح مسجد باصونة أحد المزارات المهمة في القرية التي اقيم بها، بعد هذا الصدى الواسع الذي حصل عليه المسجد بهذه التصميمات المذهلة، كما أن مدخل المسجد مستوحى من مسجد قرطبة الكبير الموجود في الأندلس بتصميماته الرائعة والمثالية.

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