مشروب الليمون بالعسل الساخن للوقاية من نزلات البرد طوال الشتاء

نحتاج طوال فترة فصل الشتاء مد أجسامنا بفيتامين سي الفيتامين المسئول عن حماية أجسامنا من نزلات البرد واﻷنفلونزا التي تتكرر في الشتاء، مشروب الليمون بالعسل الساخن يعتبر جرعة كافية من فيتامين سي التي يمكننا تناولها يومياً خلال أيام الشتاء الباردة.

مشروب الليمون بالعسل الساخن

يعتبر مشروب الليمون بالعسل الساخن واحد من المشروبات الطبيعية التي مد الجسم بكمية كبيرة من فيتامين سي وهي تعد بالمكونات والخطوات التالية.

مكونات المشروب

ثلاثة أكواب ماء مغلي ( 720 مل )

ثلاثة ملعقة كبيرة عسل أبيض

ثلاثة ثمرات ليمون مقطع شرائح رفيعة

طريقة تحضير المشروب بالتفصيل