مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة .. رسوم الرهن العقاري وعقود الزواج وغيرها

قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة ، والذي قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع القانون بصورة شاملة بعد إتاحة الفرصة لهم للإطلاع على نصوصه، والذي تضمن جداول مرفقة بالرسوم الجديدة الخاصة بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، وبالمحررات غير واجية الشهر، وفي هذه المقالة تفصيل ما جاء بشأن هذه الرسوم موضوع مشروع القانون الجديد.

رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة

نصوص مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة

تضمن مشروع القانون جداول مرفقة تنص على الرسوم الجديدة المستحقة لدى التوثيق والشهر العقاري وهي كما يلي:

الجدول ” أ”

وهو الخاص بالرسوم المتعلقة بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، والتي تشمل رسوم الحقوق العينية التبعية وهي كما يلي:

رسوم الرهن العقاري 1% من مبلغ الدين من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه.

رسوم الرهن العقاري 2% من مبلغ الدين من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه.

رسوم الرهن العقاري 3% من مبلغ الدين من مبلغ الدين إذا تجاوز 2000 جنيه.

إذا لم يكن الدين معينًا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

رسم بنسبة 1% بشأن حقوق الامتياز، ويُؤخذ عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلي وملحقاته، وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .

رسم بنسبة 1% على قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة ويفرض عل ىالمبلغ الأصلي وملحقاته، وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .

رسم على التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية بنسبة 1% إذا صدر التنازل لقاء مقابل، وألا يكتفي بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

رسم قيد الديون العادية على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيؤخذ نسبة 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته .

الجدول “ب”

وهو الخاص الرسوم المتعلقة بالمحررات غير واجية الشهر وهي على النحو التالي: