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“مش أنا” يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية بهذا الرقم

بواسطة أحمد ياسين

في أسبوعه الأول حقق فيلم النجم المصري تامر حسني “مش أنا” أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية، كان هذا ما أعلنته الشركة الموزعة للفيلم “إن ستارز”، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 3.5 مليون دولار، أي ما يعادل 55 مليون جنيه مصري في الأسبوع الأول لعرضه.

فيلم مش أنا يحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

واعتبرت الشركة الموزعة للفيلم أن نجاح الفيلم وتحقيقه لهذا الرقم من الإيرادات خلال الأسبوع الأول من عرضه هو نجاح استثنائيا لبطله المطرب والممثل المصري تامر حسني.

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ومن جانبه عبر تامر حسني عن شكره لجمهوره من خلال تدوينه له على حسابه قال فيها ”الحمد لله وشكرا لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم اللي النهارده خلوني أحقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها“.

وأكد حسني أنه كان متخوف من نزول الفيلم في هذه الظروف نظرا لتحديد الإشغال بـ50%، ولكنه اعتبر الأمر تحدي ومشاركه منه في الوقوف بجانب صناعة السينما التي تضررت كثيرا بسبب أزمة كورونا.

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جدير بالذكر أن فيلم “مش أنا” كان قد انتهي تصويره منذ عام 2020 بعد أن توقف العمل به أكثر من مره بسبب ظروف فيروس كورونا، ولكنه منذ اليوم الأول لعرضه يحقق نجاح منقطع النظير.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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