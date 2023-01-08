“مش هيزود وزنك”.. طريقة عمل حمص الشام الدايت في المنزل بخطوات بسيطة

يعتبر حمص الشام، من المشروبات الشهيرة في فصل الشتاء، وسبب هذه الشهرة يرجع إلى أنه يساعد في تدفئة الجسم بسهولة وفي وقت قياسي، ويرفع من كفاءة الجهاز المناعي لاحتوائه على الثوم والبهارات المفيدة والطماطم والحمص، ولهذا يجب الحرص على تناوله في مثل هذه الأيام التي تنخفض فيها الحرارة ليلًا، وإذا كان سبب الابتعاد عنه هو الخوف من زيادة الوزن، يمكن تعلم طريقة عمل حمص الشام الدايت لأنه لا يحتاج إلى خطوات عديدة أو تكلفة إضافية.

طريقة حمص الشام الدايت

يجب أولًا تجهيز المكونات المطلوبة “ربع كيلو حمص- 3 فصوص ثوم نظيفة- ملعقة كبيرة صلصة أو حبة طماطم متوسطة الحجم- عصير ليمونة- نصف ملعقة من الملح- نصف ملعقة من الكمون- ملعقة من البابريكا- شطة حسب الرغبة”. نقع الحمص في الماء لمدة 4 ساعات حتى ينضج سريعًا خلال الإعداد. وضع الحمص بعد مرور المدة المحددة في وعاء على النار. إضافة الماء المغلي عليه، ويجب أن يتم تغطية الحمص بالكامل. إضافة الكمون والثوم ثم الطماطم والبابريكا. ترك الحمص لمدة 30 دقيقة مع رفع النار عليه حتى تستمر المياه في الغليان. وضع الملح وعصير الليمون لمشروب الحمص، وتهدئة النار قليلًا ثم التأكد من تمام النضج. إذا كان حمص الشام ناضجًا، يجب وضعه في الأكواب وتقديمه مع قطع الليمون ساخنًا.

فوائد تناول حمص الشام