مصادر أمنية | قوات الأمن المصرية تتصدى لهجومٍ من عناصر إرهابية بشمال سيناء والطائرات الحربية تُمشط المنطقة

مصر والحرب ضد الإرهاب، مسيرة طويلة من كفاح شعب وجيش ضد هدم بُنيان دولته وقيام أسس نموه المستقبلي، فبعد أقل من يوم من هجمات لعناصر إرهابية استهدفت كمائن تابعة للشرطة المصرية بمحافظة شمال سيناء، وبعد أن تمكنت قوات الأمن المصرية من تنفيذ عمليات دهم واسعة النطاق ضد العناصر التي أكدت أجهزة رسمية أنها وراء الهجمات الأخيرة .

يأتي اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 ومنذ قليل بأخبار عن محاولات جديدة من العناصر الإرهابية لتنفيذ هجمات أخرى ضد عناصر وقوات الأمن والجيش المصرية بشمال سيناء أيضاً، وأكدت مصادر أمنية أن القوات تصدت لها بكل كفاءة، وصدرت تصريحات هامة تبين تفاصيل تلك العملية وردة فعل أهالي شمال سيناء تجاهها فإليكم التفاصيل .

تفاصيل تعامل قوات الأمن المصرية مع هجمات إرهابية جديدة بشمال سيناء

حيث أكدت فضائية النهار وموقع اليوم السابع الإخباري، أن مصادر أمنية مصرية تؤكد، أنه كان هناك محاولة منذ قليل من قبل بعض العناصر الإرهابية بشمال سيناء لاستهداف القوات المصرية بأحد الكمائن، ولكن القوات تمكنت من التصدي الناجح لها وجاري مطاردتها .

وأكدت المصادر، أن الطائرات الحربية المصرية تقوم الآن بتمشيط المنطقة بالكامل، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل قوات الأمن والجيش المصري .

وأكد شهود عيان، أن أهالي المنطقة المستهدفة قاموا على الفور بغلق منازلهم بواسطة الجنازير حتى لا يقتحمها الإرهابيون بالقوة ويستخدمونها كسواتر تمنعهم من مطاردة قوات الأمن والجيش المصري لهم .