مصادر بالتضامن: تقديم موعد صرف معاشات مايو لهذا السبب

تحاول الحكومة المصرية بشتى الطرق دعم المواطن المصري وتقديم كافة المساعدات الممكنة لتحسين مستوى معيشته وتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار التي أصبحت المرتبات لا تستطيع أن تواكبها وقد ارتفعت الأسعار بناء على ارتفاع سعر الدولار .

تقديم موعد صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان:

وقد صرح مصدر مسئول في وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل بكل جهد من اجل المواطن المصري وتلبية احتياجاته حيث سوف تقوم الوزارة بتقديم موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

وبحسب تصريح المصدر المسئول فإن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالترتيب مع هيئة البريد المصرية وأيضا بنك ناصر الاجتماعي للاتفاق على الإعلان الموعد الجديد لصرف المعاشات .

ومن الجدير بالذكر انه قد بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها حوالي 7.9 مليون شخص يقومون بالصرف شهريا حوالي 13 مليار جنيه، وتقدم الوزارة جميع التسهيلات على المستفيدين لصرف معاش التضامن الاجتماعي من المنافذ المختلفة ، وقد أمرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتسهيل صرف المعاشات لمستحقيها بهدف انتظام عملية الصرف وعدم وجود أي عقبات.

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