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مصادر بوزارة البترول: الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية الجديدة هذا الأسبوع

بواسطة عبدالرحمن خالد
المنتجات البترولية المنتجات البترولية

تعتبر أسعار المنتجات البترولية هي واحدة من اكثر الاشياء التي تهم المواطنين في أي مكان في العالم، حيث يؤثر سعر المنتجات البترولية على كل شيء تقريبا، المواصلات، والأطعمة وغيها من المنتجات والسلع المتواجدة في الأسواق بحجة أن نقل السلع أيضا ارتفع سعره مع ارتفاع سعر المنتجات البترولية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن سعر جديد للمنتجات البترولية وسط مصادر داخل وزارة البترول تتوقع بأن ينخفض سعرها بعض الشيء في الفترة المقبلة.

مصادر بوزارة البترول: الإعلان عن سعر المنتجات البترولية الجديدة خلال أيام

وفي ضوء ذلك من المقرر أن تتواصل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي ستقوم بتحديد سعر بعض المنتجات البترولية خلال اجتماعاتها الحالية، في ظل ما تشهده مصر من انتشار لفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وتأثيره بشكل كبير على كافة السلع والخدمات في الوقت الحالي.

منتجات بترولية
منتجات بترولية

وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول أن الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالمنتجات البترولية سيكون هذا الأسبوع، ومن المتوقع بشكل كبير أن يتم خفض أسعار بعض المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة كما أوصت وزارة البترول اللجنة.

الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي الخاصة بوضع أسعار بعض المنتجات البترولية الجديدة تشمل تعمل وفق معادلة سريعة والتي تجمع كل من السعر العالمي لخام برنت مع سعر الصرف والتكلفة الخاصة بتداول المنتجات البترولية في الأسواق في الوقت الحالي.


عبدالرحمن خالد
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