التليفزيون المصري :وفاة محمد مرسى العياط أثناء انعقاد جلسة محاكمته في قضية التخابر

أعلن التليفزيون المصري منذ قليل وفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي العياط والذي تم عزله أبان ثورة 30 يونيو 2014 من قبل الشعب المصري، حيث توفي أثناء حضوره في جلسة محاكمته في قضية التخابر.

حيث طلب محمد مرسي أثناء انعقاد جلسة محاكمته في قضية التخابر الكلمة من القاضي ، وبالفعل سمح له القاضي بالكلمة، وبعد أن انتهي من كلمته تم رفع الجلسة، حيث أصيب بنوبة اغماء توفي على إثرها، ليتم بعدها نقل جثمانه إلى المستشفى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسليم جثمانة إلى ذويه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدت اليوم جلستها بمجمع محاكم طره، لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي ومعه 21 قيادياً من جماعة الاخوان المسلمين في قضية التخابر.

اللحظات الأخيرة لوفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي:-

كشف مصدر أمني مسؤول التفاصيل الخاصة بوفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي في جلسته محاكمته بالتخابر، حيث أكد ذلك المصدر إلى أنه أثناء انعقاد جلسة محاكمته طلب محمد مرسي الكلمة من القاضي، وبالفعل استجاب القاضي لطلبه وأعطاه الفرصة لإلقاء كلمته، وبعد أن انتهي من كلمته رفع القاضي جلسة المحاكمة، إلا أن الرئيس الاسبق محمد مرسي قد أصيب بحالة اغمائه مفاجأة صعدت روحه إلى السماء على إثرها.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الاسبق محمد مرسي العياط حكم مصر لمدة عام واحد فقط، إلا أنه تم عزله بعد اندلاع ثورة 30 يونيو من قبل الشعب المصري.