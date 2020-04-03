مصدر بمحافظة الأقصر يكشف كواليس وفاة طبيب بعد علاجه من فيروس كورونا

كشف مصدر طبي داخل محافظة الأقصر، عن وفاة الدكتور جبريل علي يوسف أحد أكبر أطباء واستشاري جراحة الرمد، أمس الجمعة وذلك تأثرا بفيروس كورونا الجديد والذي أُصيب به قبل وفاته، حيث تُوفي داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

مصدر بمحافظة الأقصر يكشف تفاصيل وفاة طبيب جراح بعد علاجه من فيروس كورونا

وأشار المصدر إلى أن آخر عينة تم سحبها من الطبيب في فحص فيروس كورونا ظهرت بأنها إيجابية، حيث كان الطبيب قد تعافى من المرض بشكل كامل بعد إصابته بالفيروس خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك تُوفي بسبب فشل في التنفس أدى إلى مفارقته للحياة بعدها بوقت قصير جدا.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية الطبيب كان مصابا بفيروس كورونا وبعد دخوله مستشفى العزل الصحي بالأقصر تعافى من المرض وظهر ذلك من خلال التحليل الأخير له، لافتا إلى أن مناعة الطبيب كانت ضعيفة جدا لنظرا لمعاناته من أمراض أخرى عديدة كانت تتطلب أدوية تضعف من المناعة بدورها.

وأشار إلى أن الطبيب المتوفى كان يبلغ من العمر 79 عاما، وكان لديه الضغط والسكر والقلب وكلها أمراض مزمنة، والتي كانت لديها تأثير كبير على المناعة، ولذلك لم تتحمل مناعة الطبيب فيروس كورونا فور الإصابة، لافتا إلى ان آخر عينة تم سحبها من الطبيب كشفت أنه قد تعافى من فيروس كورونا بالفعل لأن العينة كانت إيجابية.