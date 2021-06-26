Take a fresh look at your lifestyle.


مصدر مقرب يكشف أخر الأوضاع الصحية للسيدة جيهان السادات

بواسطة عزت محمد

خلال الفترة الماضية تعرضت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى وعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لتلقى الرعاية الطبية، حيث كشف مصدر مقرب عن أخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان وهو الأستاذ محمد أنور عصمت السادات وهو يعتبر إبن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وخلال السطور القادمة سوف نستعرض معكم أخر تطورات الحالة الصحية.

1 أخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات
2 نبذة عن السيدة جيهان السادات

أخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات

صرح محمد أنور عصمت السادات أن الأوضاع الصحية للسيدة جيهان حرجة للغاية وأضاف أنها توجد حتى اللحظة فى العناية المركزة، داعيا الجميع من محبى السيدة جيهان بدعاء لها وأن يعجل الله عز وجل الشفاء.

كما كشف السادات أن الأطباء أكدوا على عدم الزيارة نهائيا حتى الأقرباء، كما أضاف أن أبناء السيدة جيهان يتواصلون معها من خارج الغرفة ولا يسمح لأحد الدخول. كما توجه بالشكر للأطباء فى المستشفى وذلك لأنهم يقوم بعملهم على أكمل وجه لعلاج السيدة جيهان السادات وباقى المرضى.

نبذة عن السيدة جيهان السادات

ولدت السيدة جيهان فى عام 1933م فى القاهرة، وإسمها الحقيقى جيهان صفوت رؤف، كان ولدها يعمل أستاذ جامعى وكان يحمل الجنسية البريطانية لكن أصوله مصرية ووالدتها بريطانية الأصل، وفى عام 1977م حصلت على البكالوريوس من جامعة القاهرة فى الأدب العربي، وفى عام 1980م حصلت على درجة الماجستير ثم فى عام 1986م حصلت على درجة الدكتوراة، وبعدها أصبحت أستاذ جامعى فى جامعة القاهرة، وفى عام 1949م تزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد قصة حب رغم أنه كان متزوجا قبلها ثم  أنجبت منه أربعة أولاد هم نهى وجيهان ولبنى وولد واحد إسمه جمال، حصلت السيدة جيهان على العديد من الجوائز فى خدمة الإنسانية والأطفال، كما شاركت فى العديد من الأعمال الهامة والمشروعات فى مصر وشهدت حرب أكتوبر  الذى يعد أعظم حدث فى تاريخ مصر الحديث ولقيت بأم الأبطال.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

جدول مواعيد القطارات المكيفة خط الإسكندرية القاهرة وطريقة الحجز

أخبار مصر

التقديم في مدارس ستيم للمتفوقين وأهم الشروط والمميزات 2021

أخبار مصر

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

أخبار مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس الثانوية العسكرية.. شروط وأماكن التسجيل

أخبار مصر

ارتفاع أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 26 يونيو 2021

أخبار مصر

بعد الإعدادية.. الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

أخبار مصر

بنك فيصل الإسلامي يعلن شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي

أخبار مصر

5 إجازات في يوليو.. موعد العطلات المتبقية في 2021

أخبار مصر

رابط حجز موعد الاحوال المدنية عبر ابشر 1442.. بهذه الخطوات

أخبار مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 26 يونيو 2021.. انخفاض الكتكوت وارتفاع سعر الفراخ…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.