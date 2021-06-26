مصدر مقرب يكشف أخر الأوضاع الصحية للسيدة جيهان السادات

خلال الفترة الماضية تعرضت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى وعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لتلقى الرعاية الطبية، حيث كشف مصدر مقرب عن أخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان وهو الأستاذ محمد أنور عصمت السادات وهو يعتبر إبن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وخلال السطور القادمة سوف نستعرض معكم أخر تطورات الحالة الصحية.

أخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات

صرح محمد أنور عصمت السادات أن الأوضاع الصحية للسيدة جيهان حرجة للغاية وأضاف أنها توجد حتى اللحظة فى العناية المركزة، داعيا الجميع من محبى السيدة جيهان بدعاء لها وأن يعجل الله عز وجل الشفاء.

كما كشف السادات أن الأطباء أكدوا على عدم الزيارة نهائيا حتى الأقرباء، كما أضاف أن أبناء السيدة جيهان يتواصلون معها من خارج الغرفة ولا يسمح لأحد الدخول. كما توجه بالشكر للأطباء فى المستشفى وذلك لأنهم يقوم بعملهم على أكمل وجه لعلاج السيدة جيهان السادات وباقى المرضى.

نبذة عن السيدة جيهان السادات

ولدت السيدة جيهان فى عام 1933م فى القاهرة، وإسمها الحقيقى جيهان صفوت رؤف، كان ولدها يعمل أستاذ جامعى وكان يحمل الجنسية البريطانية لكن أصوله مصرية ووالدتها بريطانية الأصل، وفى عام 1977م حصلت على البكالوريوس من جامعة القاهرة فى الأدب العربي، وفى عام 1980م حصلت على درجة الماجستير ثم فى عام 1986م حصلت على درجة الدكتوراة، وبعدها أصبحت أستاذ جامعى فى جامعة القاهرة، وفى عام 1949م تزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد قصة حب رغم أنه كان متزوجا قبلها ثم أنجبت منه أربعة أولاد هم نهى وجيهان ولبنى وولد واحد إسمه جمال، حصلت السيدة جيهان على العديد من الجوائز فى خدمة الإنسانية والأطفال، كما شاركت فى العديد من الأعمال الهامة والمشروعات فى مصر وشهدت حرب أكتوبر الذى يعد أعظم حدث فى تاريخ مصر الحديث ولقيت بأم الأبطال.