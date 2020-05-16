مصر تتسلم مستلزمات طبية من الصين.. أضخم شحنة (فيديو)

تسلّمت مصر شحنة مستلزمات طبية من دولة الصين في ظل التعاون بين الدولتين لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، إذ تعد تلك الشحة الثالثة التي حصلت عليها مصر من الحكومة الصينية خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة والسكان في مصر, إلى فضائية “إكسترا نيوز”.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هذه الشحنة هي الأضخم التي وصلت مصر حتى الآن، إذ إن وزنها يصل إلى نحو 30 طنًا تقريبًا، لافتًا إلى أن مصر تلقت دعمًا كبيرًا من الصين خلال الفترة الماضية، لمجابهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن العلاقات بين البلدين قائمة على التعاون وتبادل الخبرات في ظل هذه الظروف.

شحنة مستلزمات طبية من الصين

وعن تفاضيل استلام شحنة مستلزمات طبية التي تسلمتها مصر من الصين، أوضح “شوقي” أنها تحتوي على الآتي:

مليون كمامة عادية.

150 ألف كمامة عالية الكفاءة “N95”.

70 ألف قفاز طبي.

70 ألف بدلة واقية.

70 ألف كاشف حرارة.

ألف تيرمومتر حراري.

مصر ترسل شحنة للصين

وكانت مصر قد أرسلت مستلزمات طبية لدولة الصين في أول فبراير الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا على أراضيها، خصوصًا أنها الدولة التي انتشر منها فيروس كورونا المستجد إلى دول العالم.

ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإرسال شحنة وزنها 10 أطنان مساعدة للشعب الصيني في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على متن طائرة كانت متجهة إلى بكين لإجلاء المصريين العالقين هناك.