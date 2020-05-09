مصر تحجز أول دفعة من دواء ريمديسيفير لعلاج “كورونا”.. اعرف سعره وتأثيره

حجزت مصر أول دفعة من دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك بعد أن اعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الفيروس التاجي، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولة تفقدية، اليوم السبت، في مستشفى حميات الإسكندرية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع باستمرار مع منظمة الصحة العالمية بشأن بروتوكولات العلاج، مشيرة إلى أنه سيجري استعمال بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج الأشخاص الذين ما زالوا يحملون الفيروس، وسيعلن أولا بأول النتائج التي تحدث لهم.

دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا

وفي سياق تصريحات وزيرة الصحة عن دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد، كان الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية في مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، قد قال في تصريحات صحفية، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، استعملت هذا الدواء وأظهر نتائج واضحة، كما اختصر الوقت في تعافي المصابين بالفيروس.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مؤخرًا، تقريرًا عن الدواء، مشيرة إلى أن تكلفته ربما تصل إلى 4 آلاف و500 دولار، وهو سعر مبالغ فيه بحسب خبراء في مجال الأدوية، خصوصًا أنه علاج تجريبي مُضاد للفيروسات، وجرى تطويره لتسمح إدارة الدواء والغذاء الأمريكية باستخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد”.

تجارب سريرية

وأوردت صحيفة “نيويورك بوست”، المسئول السابق بإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن بيتر بيتس، قوله، إن دواء ريمديسيفير فشل بشكل ما في علاج مصابي فيروس “الإيبولا”، مشيرًا إلى أن الأطباء ينتظرون حتى الآن ما سيفعله بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لفعالية هذا الدواء، فإنه وفقًا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، فقد أظهرت تجارب على أكثر من 1000 مصاب بفيروس كورونا، تحسن نحو 31% منهم، لكن “بيتر بيتس” حذّر من الاعتماد عليه كلية.