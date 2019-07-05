مصر تحرك أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادة

إرتفاع سعر البنزين في مصر بعد أن نفذت الحكومة المصرية رفع الدعم عن الوقود، لتبدأ الأسعار الجديدة حيز التطبيق إعتباراً من اليوم الجمعة. ويأتي تخفيض الدعم عن البنزين بأنواعه إستناداً الى خطة الإصلاح الإقتصادي منذ 2016 والمدعومة من الصندوق الدولي بـ”12 مليار دولار، والتي تقترب مصر من إستلام الحزمة الأخيرة بقيمة 2 مليار.

مصر تخفص دعم البنزين للمرة الأخيرة

وأعلنت وزارة البترول المصرية أسعار الوقود وفق التسعيرة الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية في مصر، بنسب تتراوح بحوالي 16%و 30%، لتصبح الزيادة على النحو التالي:

بنزين 95 أوكتان بسعر 9 جنيهات بدلاً من 7.75 للتر الواحد.

شهد بنزين 92 أوكتان إرتفاعاً إلى 8 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيه، أي بنسبة 18.5 %.

بنزين 80 أزداد الى 6.75 جنيه مصري للتر الواحد.

وتم تحديد السولار والكيروسين في سعر 6.75 جنيهاً، كذلك أسطوانات غاز الطهي ( البونتاجاز) زادت بنسبة 30 في المئة إلى 65 جنيهاً للإستخدام المنزلي للإسطوانة وبلغ 130 جنيه للإستخدام التجاري. وفقاً للبيان الذي عممته وزارة البترول. يذكر ان تخفيض الدعم عن الوقود ومشتقاته هو الخامس على مدى السنوات الأخيرة. وتقول الحكومة ان الأسعار الحالية للبنزين تتوافق مع تكلفتها الحقيقية.

الغاز الطبيعي

تموين السيارات 3.50 لكل متر مكعب م3.

والبتأكيد هذه المتغيرات في أسعار البزيين في مصر، تدفع بزيادة مرتقبة، في أسعار النقل والمواصلات والمنتجات الغذائية وباقي السلع، لكن فيما يتعلق بسعر الخبز فإن الحكومة المصرية حريصة على تثبيت سعره عبر دعمها الوقود للمخابز وتوليد الطاقة.