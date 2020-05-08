مصر توفر علاج فيروس كورونا التجريبي قريبًا بهذا السعر

صرح مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية، الدكتور “علاء حشيش” عن عزم مصر على توفير عدد من عبوات العلاج التجريبي المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد “ريمديسفير”، وبدء استخدام العقار في التجارب الإكلينيكية لعلاج مرضى فيروس “كوفيد-19″، المصابين بفيروس كورونا المستجد.

مصر توفر علاج كورونا

تستعد مصر خلال الفترة القادمة لتوفير عقار ريمديسفير المثبت فعاليته في علاج كورونا، لاستخدامه في التجارب السريرية على مرضى “كوفيد-19″، حيث أثبتت التجارب السابقة، أن عقار Remdesivir هو العقار الوحيد الذي أثبت فعاليته في علاج المرض، وتصل تكلفته إلى 4500 دولار، ما يعادل 70 ألف جنيه، وفقًا للصحيفة البريطانية “ديلي ميل”.

عقار ريمديسفير Remdesivir

وعقار ريمديسفير تابع للعقارات المضادة للفيروسات، وقد استخدم العلاج في علاج فيروس الإيبولا سابقًا ولكنه لم يحقق النجاح المنشود، وقامت شركة الدواء الأمريكية “Gilead Sciences” بتطويره لاستخدامه في علاج كورونا، وهو الدواء التجريبي الوحيد الذي أثبت فعاليته، كما أثبت فعاليته سابقًا في علاج مرض السارس، كما وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على استخدام عقار ريمديسفير الأسبوع الماضي كعلاج تجريبي لحالات كورونا.

تكلفة العقار

ذكر الخبراء أن 10 دولارات أكثر من كافية كتكلفة للعلاج، ولكن المجموعات البحثية قد أكدت أن الشركة المطورة ستتقاضى 4500 دولار للدواء، إلا أن “دانييل أوداي”، الرئيس التنفيذي لشركة “جلعاد” المطورة للدواء لم يرد على أي من الأسئلة المطروحة بشأن تكلفة العقار، والذي سيستخدم لعلاج نحو 140 ألف مريض، وأعلن أن الشركة تحتاج للمزيد من البيانات للتفكير في السعر.

وعلى الرغم من تعهد الشركة بتقديم العلاج للمحتاجين، خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعة مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ولكن وفقًا للتاريخ المعروف للشركة، فإن الأسعار التي ستفرض ستكون باهظة بلا شك، فقد قامت الشركة بتقديم عقار Sovaldi المعالج فيروس C في عام 2013 بسعر 1000 دولار للحبة الواحدة.