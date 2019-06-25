مصر | سعر الدولار اليوم 25 يونيو 2019 في البنوك وشركات الصرافة

تتفاوت أسعار الدولار من يوم لليوم الآخر في مصر، حيث تزداد تارة وتنخفض تارة أخرى في شركات الصرافة وفي البنوك، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار في مصر استقر أمام الجنيه المصري في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019، هذا وقد بلغ متوسط سعر الدولار للشراء 16.65 جنيه مصري مقابل 16.74 للبيع، نتابع فيما يلي عبر كلمة دوت أورج للتعرف على سعر الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار في مصر في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 حيث تفاوت السعر من بنك إلى البنك الآخر وفي شركات الصرافة، وكان التفاوت في السعر طفبفاً، هذا وقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي للشراء 16.65 جنيه مصري، وبلغ 16.75 جنيه للبيع.

وفي نفس الوقت أصبح سعر الدولار هو ذاته نفس السعر في البنك الأهلي بالنسبة لكل من بنوك مصر والتعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، وبنك إسكندرية.

كما استقر السعر 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع في الشركة المصرفية العربية، وفي المصري لتنمية الصادرات، وفي كريدي أجريكول، والبركة.

زاد سعر الدولار في مصر اليوم 25 يونيو 2019 في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث وصل السعر عند الشراء 16.71 جنيه مصري، و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار استقر في البنك التجاري الدولي وفي بنك المصرف المتحد، ووصل إلى 16.64 جنيه مصري للشراء، مقابل سعر 16.74 جنيه مصري للبيع.