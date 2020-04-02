مصر| قريبًا الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .. فما هي ؟

انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع وتزايد الأعداد بين حالات الإصابة والوفاة بشكل يومي ، يخلق حالة من الذعر والقلق بين المواطنين، ويرجع رئيس غرفة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء ، اللواء محمد عبد المقصود، السبب في انتشار الفيروس في مصر إلى المخالطين بسبب “عدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها مع القادمين من الخارج بشكل خاص”.

انتشار فيروس كورونا

قريبًا الدخول في المرحلة الثالثة

وخلال المداخلة الهاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة مساء الأربعاء قال اللواء عبد المقصود: أنه “حتى الآن لم تستخدم مصر سوى 6 مستشفيات من أصل 29 مستشفى جرى تنفيذهم للمرحلة الثانية”، وأضاف بالقول: إنه “في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها”.

وتابع عبد المقصود موضحًا موضحًا: “للأسف بمعدل التسارع الحالي وعدم التزام بعض المواطنين سندخل في المرحلة الثالثة”، ولفت إلى أنه مع وصول عدد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 1000 إصابة تبدأ عملية احتساب أعداد الإصابات بمتوالية هندسية وليست عددية، وذلك لأنه يمكن أن ترتفع الـ1000 إصابة إلى 2500 حالة في اليوم الثالث، وستبدأ عملية انتشار وتفشي الفيروس واستطرد بالقول: “كنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة في الأسبوع المقبل”.