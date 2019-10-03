مصطفى تورتة| حكاية العريس الهارب من خطيبته يوم الخطوبة.. ووصفه بـ«حرامي التورتة»

انتشرت أمس واليوم على صفحات السوشيال ميديا حكاية مصطفى أحمد الشهير بـ«مصطفى تورتة» مع العروسة «ن»، وشغلت حكايتهما الرأي العام وأصبحت حدوتة السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية ، وتعددت الحكايات والروايات عن حفل الخطوبة ، إذ هناك من قال إن مصطفى هرول تاركا الحفل لمرض خاله المفاجئ، وأصر على أخذ التورتة معه، ولكن ننشر في مقالنا التفاصيل الجديدة التي ترويها والدة مصطفى.







من هو مصطفى أحمد الشهير بمصطفى تورتة

مصطفى أحمد مقيم في باكوس شرق محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل في إحدى الشركات بنفس المحافظة، يعود منه في ساعات متأخرة حسب رواية حارس العقار.







مهاتفة والدة مصطفى

وأثناء الحوار مع حارس العقار الذي رفض الإدلاء بأي معلومات غير أن مصطفى يعود متأخر ليلا، وأنه لا يوجد أحد بالشقة الساكن بها، وقال: ممنوع أن أعطي أي حد رقم تليفون خاص بالسكان.

وفي النهاية اتصل من هاتفه الشخصي بوالدة مصطفى وعن سؤالها عما هو منشور على صفحات السوشيال ميديا من هروب نجلها بالتورتة من حفل الخطوبة، قالت : كل هذا كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة.

مصطفى يحرر محضرا

وأوضحت والدة مصطفى أن نجلها اتجه لمباحث الإنترنت حتى يحرر محضرا ضد أهل خطيبته يتهمهم بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير به وإثارتهم لكذبة أنه «حرامي التورتة».







حقيقة هروب مصطفى بالتورتة

وكشفت والدة مصطفى حقيقة هروب ولدها من حفل الخطوبة قائلة: «فوجئنا بأن الفيس وغيره الناس ناشرة عليه أن مصطفى ابني هرب بالتورتة ، وده محصلش التورتة مخرجتش برة باب القاعة ، وساءت سمعة ابني بهذه الطريقة السيئة».

الحقيقة؛ إن أخويا (خال مصطفى) مرض بشكل مفاجئ وهو مريض سرطان في الحنجرة، ويأخذ جلسات علاج كيماوي ، ما اضطرنا إلى ترك الحفل والذهاب له إلى المستشفى.

وصرحت أن مصطفى أخبر العروسة بحالة خاله وأنه لزاما عليه أن يذهب له حالا إلى المستشفى ، إذ إنه مرتبط بخاله بشدة فهو الذي رباه صغيرا، مؤكدة أن مصطفى ليس لديه أي نية قبل الحفل بفسخ الخطوبة، ولكن الآن لا حوار بيننا بسبب ما حدث.