مصطفى_أبو_تورتة وقصة هروبه تريند جديد على مواقع التواصل الإجتماعي وما هو موقفه القانوني

أصبحت قصة مصطفى أبو تورتة ونهال شعبان تريند على مواقع التواصل الإجتماعي بين ليلة وضحاها، وذلك بعد أن كتبت نهال شعبان بوست تحكي فيه عن هروب خطيبها مصطفى من قاعة الخطوبة مع كل أهلة وبعد أن أخذوا معهم تورتة الخطوبة وأيضاً اخذ منها الشبكة التي كانت نهال تسألة عليها أثناء الحفل وكان يتهرب بحجة أن الشبكة وقع عليها شربات ومرة أخرى وقع عليها جاتوة وقال لها انه سوف يقوم بتلبيسها الشبكة بعد البوفية وهذا ما لم يحدث اذ انه بعد البوفية وجت نهال ان خطيبها واهلك خرجوا من القاعة بعد ما اخذوا التورتة وعندما سألت خطيبها مصطفى ما الذي يحدث قال لها وهو يصرخ ويلطم على وجهه بأن خاله عيان وهي غير مستوعبة ما يحدث.







وهذا جزء من بوستات نهال شعبان علي صفحتها علي فيسبوك؛







(مكنش قصدي اشهر بيه وافضحه على فكرة ،،كنت بفضفض بس من خنقتي).

(شكراً لكل رسائلكم وكلامكم الجميل

المسنجر هنج بجد مش عارفة افتح رسايل😢)

(ياجماعة هو وصحابه واخواته عاملين ريبورتات كتير







وبيقولوا كلام مش صح خالص يعني مش كفاية اللي حصل

متصدقوش اي كلام.

في واحد معرفش يبقى له إيه بيقول ان مامته كفيفة وانا عاملتها بطريقة مش كويسة مامته مش كفيفة ومفتحة وبتشوف كويس جداً.

والمشكلة مكانتش بيني وبين مامته خالص دا تاتش بسيط بس المشكلة كان مستكتر الطلبات اللي طالبينها اللي من حق أي بنت ومش عايزة اكلم في تفاصيل اننا يعتبر كنا هنجيب اكتر بكتير والله …بس الحمد لله خير.

ودي صورتهم في قراية الفاتحة انا مكنتش حابة اتكلم عن حاجة تاني بس لازم اوضح الصورة للناس وشغالين ريبورتات في الاكونت عشان يكدبوا براحتهم ومحدش يدافع ولا يوضح الصورة).

(حسبي الله ونعم الوكيل فيك وف اهلك انت لما الموج عالي عليك.

بتطعن فيا وف أخلاقي ربنا ينتقم منك.

هتشوف كل ده ف دنيتك واخرتك.

هو لو فيا ده كنت انت سكتت من الاول ولا لما كل الناس اما يتكلمو واتفضحت.

هو لو انا فيا العبر ولا ماشية مع حد كنت جيت و رقصت و هيصت انت مريض نفسي)

(شكراً بجد بجد لكل الناس الجميلة اللي فرحتني وفعلا ربنا يكرمهم انا متبرعة بكل الهدايا دي لاي حد يكون محتاجاها ويستحقها.

انا تمام والحمد لله.

تعديل :كل الهدايا اللي اتعرضت عليا انا هتبرع بيها في جروب انا وابن عمي بنساعد الغريب.

بس عايزة لينك الجروب الحقيقي لان في جروبات كتير جدا بنفس الاسم).

(انا زيي زيكم نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة😆🙈).

وقد رد عليها مصطفي من الأكونت الذي يملكه على فيسبوك: (تصدقي صعبتي عليا حلو الشو ده مفيش ختي كده لله يا محسنين انتي اصغر من اني ارد عليكي وانا بجد ندمان على معرفتهم مش ندمان على اللي حصل ولو حبة تتكلمي احكي للناس الحكاية من البداية يا أبلة.

بجد أنا ندمان علي وقتي معاك أنا حبيتك بجد بس انتي للاسف ماتستاهليش الحب ده وكان لازم دي تبقي نهايتك)

في سياق متصل قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض أن الفتاة يحق لها مقاضاته جنائياً بالإهانة وخدش الحياء والتشهير والحصول على تعويض عن الضرر الذي وقع لها أدبي ومادي والعقوبة تصل الي 6 شهور وغرامة ثلاثة آلاف جنيه.