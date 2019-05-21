مصير هواتف “هواوي” بعد إيقاف جوجل التعامل معها

لا شك أن الوضع الحالي لشركة « هواوي » يُثير تساؤلات الكثيرين ممن يمتلكون الهاتف الذكى وايضاً لمن يفكر في اقتناء هاتف « هواوي » مستقبلاً، فالكل يريد أن يطمئن سواء من يمتلك الهاتف أو من ينوى شراء هاتف جديد، وزادت من حدة القلق والتساؤلات البيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بوقف التعامل مع شركة « هواوي »، والتى لم تقدم تفاصيل واضحة تلخص كيفي. حدوث ذلك أو كيف سيتم وقف التعامل وما الضرر الذي سوف يعود على المستخدمين الحاليين للهاتف.

بعدما أقر الرئيس الأمريكى « دونالد ترامب » قراره بوقف تعامل الشركات الأمريكية مع شركة « هواوي » سارعت شركة جوجل بإصدار بيان بوقف تعاملاتها مع شركة « هواوي »، وبالتالى اصبح الامر اكثر غموضاً لمستخدمي هاتف « هواوى » حول كيفية تنفيذ هذا الأمر وما الأضرار التى سوف تحدث من خلال تعاملاتهم مع « أندرويد ».



وسوف يقدم لك موقع « كلمة » شرحاً مبسطاً لنتائج هذه البيانات:

أولاً المستخدمين الحاليين:

لن يحدث تغيير على الإصدارات الحالية المستخدمة ولكن الاضافات الجديدة والتحديثات التى سوف تقوم جوجل بتحديثه على جوجل بلاى، لن يستطيع مستخدمي « هواوي » التقاطها.

أصدرت « هواوي » بيان يفيد أنها ستواصل تقديم التحديثات وخدمات ما بعد البيع لكل اجهزة « هواوي »، سواء المستخدمة حالياً أو الموجودة في المخازن على كل مستوى العالم وبانتظار البيع.

ستظل جميع تطبيقات جوجل بلاى موجودة على الهاتف.

ثانياً لمن يفكر بامتلاك هاتف جديد:

سوف يعانى من يشتري هاتف جديد من هواوي من عدم وجود تطبيقات ( خرائط جوجل و اليوتيوب )، وسوف تكون امكانية التحديث لنظام أندرويد الهاتف غير موجودة.



ونظراً لكل ما سبق واحتمالية أن شركات امريكية أخرى تمنع تطبيقاتها للتحديث على أجهزة « هواوي » مثل مايكروسوفت أو أمازون، فإنه لن يستطيع أحد استخدام هاتف « هواوي » خارج حدود الصين، ويكون استخدامه مقتصر داخل الحدود الصينية فقط.