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مصير هواتف “هواوي” بعد إيقاف جوجل التعامل معها

كتب هاني محروس آخر تحديث
مصير هواتف “هواوي” بعد إيقاف جوجل التعامل معها

لا شك أن الوضع الحالي لشركة « هواوي » يُثير تساؤلات الكثيرين ممن يمتلكون الهاتف الذكى وايضاً لمن يفكر في اقتناء هاتف « هواوي » مستقبلاً، فالكل يريد أن يطمئن سواء من يمتلك الهاتف أو من ينوى شراء هاتف جديد، وزادت من حدة القلق والتساؤلات البيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بوقف التعامل مع شركة « هواوي »، والتى لم تقدم تفاصيل واضحة تلخص كيفي. حدوث ذلك أو كيف سيتم وقف التعامل وما الضرر الذي سوف يعود على المستخدمين الحاليين للهاتف.

مصير هواتف "هواوي" بعد إيقاف جوجل التعامل معها

مصير هواتف "هواوي" بعد إيقاف جوجل التعامل معها

بعدما أقر الرئيس الأمريكى « دونالد ترامب » قراره بوقف تعامل الشركات الأمريكية مع شركة « هواوي » سارعت شركة جوجل بإصدار بيان بوقف تعاملاتها مع شركة « هواوي »، وبالتالى اصبح الامر اكثر غموضاً لمستخدمي هاتف « هواوى » حول كيفية تنفيذ هذا الأمر وما الأضرار التى سوف تحدث من خلال تعاملاتهم مع « أندرويد ».

مصير هواتف "هواوي" بعد إيقاف جوجل التعامل معها
وسوف يقدم لك موقع « كلمة » شرحاً مبسطاً لنتائج هذه البيانات:

أولاً المستخدمين الحاليين:

  • لن يحدث تغيير على الإصدارات الحالية المستخدمة ولكن الاضافات الجديدة والتحديثات التى سوف تقوم جوجل بتحديثه على جوجل بلاى، لن يستطيع مستخدمي « هواوي » التقاطها.
  • أصدرت « هواوي » بيان يفيد أنها ستواصل تقديم التحديثات وخدمات ما بعد البيع لكل اجهزة « هواوي »، سواء المستخدمة حالياً أو الموجودة في المخازن على كل مستوى العالم وبانتظار البيع.
  • ستظل جميع تطبيقات جوجل بلاى موجودة على الهاتف.

مصير هواتف "هواوي" بعد إيقاف جوجل التعامل معها

ثانياً لمن يفكر بامتلاك هاتف جديد:

  • سوف يعانى من يشتري هاتف جديد من هواوي من عدم وجود تطبيقات ( خرائط جوجل و اليوتيوب )، وسوف تكون امكانية التحديث لنظام أندرويد الهاتف غير موجودة.

مصير هواتف "هواوي" بعد إيقاف جوجل التعامل معها
ونظراً لكل ما سبق واحتمالية أن شركات امريكية أخرى تمنع تطبيقاتها للتحديث على أجهزة « هواوي » مثل مايكروسوفت أو أمازون، فإنه لن يستطيع أحد استخدام هاتف « هواوي » خارج حدود الصين، ويكون استخدامه مقتصر داخل الحدود الصينية فقط.

 

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره، كاتب في موقع نجوم مصرية، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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