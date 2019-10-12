مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1441 وموعد مولد النبي حسب التاريخ الميلادي

موعد المولد النبوي الشريف 2019 يهتم المسلمون من مختلف بقاع الأرض بهذا التاريخ الذي شهد على بداية حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، فهناك بعض الدول العربية وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية التي تقيم السرادقات في الطرقات وتنشئ حلقات لذكر الله بصورة جماعية في تلك الليلة المباركة، فضلًا عن بعض الطقوس الأخرى المعروفة لدى المسلمين.







تتزين المحال التجارية والشوارع والميادين بحلوى المولد المختلفة الأشكال والأحجام، ليستعد التجار قبل هذه المناسبة من خلال توفير الحلوى والعرائس وغيرها من الألعاب التي تظهر قبل موعد المولد النبوي، ويحرص الأهل على شراء الحلوى للأطفال كنوع من إدخال الفرحة والبهجة عليهما في هذا اليوم.







موعد المولد النبوي 1441

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد المولد النبوي عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، والذي يوافق يوم الأربعاء 9 من نوفمبر 2019 ، ليكون عطلة رسمية في كافة المصالح والقطاعات الحكومية والخاصة والمدارس ايضًا، ويتبع المسلمون في مثل هذا اليوم طقوس معينة، ويردد كافة المسلمين الصلاة علي سيدنا محمد، إضافة إلى الاكثار من الاستغفار.

الجدير بالذكر، أن هذا اليوم يمثل ذكرى دينية مهمة للمسلمين، وتحل ذكرى الإحتفال به يوم 12 من ربيع الأول، ويمثل ذلك اليوم مولد سيد الخلق وخاتم الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لذا يعتبر هذا اليوم من أحب وأقرب الأيام لقلوب المسلمين في شتى أرجاء العالم، نظراً لانه مولد النبي.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي







تختلف مظاهر الاحتفال بين الدول العربية ولكنها تتفق في التفاصيل، فمنهم من يقيم المولد الخاص بذلك اليوم في الشارع والذي يكون عبارة عن احياء ذكرى مولد النبي من خلال الأناشيد الدينية والابتهالات التي يتغنى بها العديد من المسلمين والأطفال.

تقام العديد من الفعاليات في الدول الإسلامية إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وهناك طرق عديدة يمكن للمسلم من خلالها الإحتفال بالمولد النبوي والتي تتنوع بين أداء العمرة في هذا اليوم حيث يحرص الكثير من المسلمين على تلك العادة بين العام والأخر، والبعض الأخر يقوم بالتصدق والاكثار من الدعاء.