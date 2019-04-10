بعد إعلان معايير المرحلة الثالثة.. هذه المدارس تحرم الأسر من دعم التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الخارجية بداية من شهر أبريل الحالي تطبيق المرحلة الثالثة وحذف الأشخاص غير المستحقين من دعم السلع التموينية وفقا لمعايير معينة حددتها الوزارة وكانت من اهم هذه المعايير استبعاد من يبلغ متوسط المصروفات الدراسية التي يدفعها لإجمالي أبنائه 20 ألف جنيه سنويا ويتم حسابه وفقا لإجمالي المصروفات الدراسية لجميع أبناءه مقسومة على عدد هؤلاء الأبناء ومن خلال السطور القادمة نرصد لكم المدارس التي تحرم روادها من الطلبة من الدعم السلعي لأسرهم:

أولا : المدارس الدولية التي تتجاوز مصاريفها المدرسية حد ال30 ألف جنيه في العام ومنها :

مدرسة الشويفات الدولية.

مدرسة متروبوليتان.

مدرسة ise الدولية.

المدرسة البريطانية.

المدرسة المصرية الدولية.

ثانيا :بعض المدارس الخاصة للغات

ثالثا : بعض المدارس الحكومية ومنها :

المدارس المصرية الدولية والتي تصل مصروفاتها الدراسية في العام 15 ألف جنيه

مدارس النيل المصرية والتي تتراوح مصروفاتها الدراسية ما بين 15 ألف إلي 30 ألف جنيه

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الثانوية وقد تصل مصروفاتها للطلبة الحاصلين على الشهادة الاعداية من مدارس خاصة أو مدارس دولية إلي 31 ألف جنيه.

المدارس اليابانية والتي تبلغ مصروفاتها 10000 جنيه في العام

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية قد اعلن عن بدء تطبيق معايير المرحلة الثالثة اعتبارا من 2 أبريل الحالي ، وقد اكد انه لن يتم حذف أي مستفيد ألا بعد أن يقوم بتقديم تظلم ويتم فحصه ومراجعته من قبل المختصين واذا ثبت أحقية هذا الشخص فلن تظهر له هذه الرسالة مرة اخري واذا لم يقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين وصرف السلع التموينية ولكن يتسمر في صرف الخبز له.

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