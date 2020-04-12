معتدل نهاراً والعظمى بالقاهرة 25.. الأرصاد تُصدر بيان بتوقعات حالة الطقس الإثنين 13-4-2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها اليومي على موقعها الرسمي على الإنترنت، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس في مصر يوم الإثنين الموافق 13-4-2020، والتي ندعوكم متابعينا للتعرف على تفاصيلها من خلال سطورنا التالية، بالإضافة لبيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات حالة الطقس الإثنين 13-4-2020 في مصر

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية الإثنين الموافق 13 أبريل 2020 كما هو وارد في النشرة الجوية لهيئة الأرصاد المصرية، والتفاصيل كالآتي:

يسود القاهرة وشمال الصعيد، طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع احتمالات تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، والرياح معتدلة.

أما على مدن ومحافظات الوجه البحري، وسواحل البلاد الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهاراً، شديد البرودة ليلاً، مع تكوّن الشبورة المائية صباحاً.

وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً، بارد خلال ساعات الليل، كما تنشط حركة الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 15 25 الإسكندرية 13 21 مطروح 12 20 الغردقة 16 26 أسوان 18 30 أسيوط 15 28 سوهاج 17 28

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وترتفع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فحالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع أمواجه ما بين متر إلى متر ونصف.

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