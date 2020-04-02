Take a fresh look at your lifestyle.


معتدل نهاراً والعظمى بالقاهرة 26.. هيئة الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الخميس 2 أبريل 2020

بواسطة إيمان مصطفى
حالة الطقس حالة الطقس اليوم

في نشرتها الجوية اليومية، المنشورة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، في جميع أنحاء الجمهورية، وفيما يلي نُلقي الضوء على تفاصيل طقس اليوم، مع عرض لدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية.

حالة الطقس اليوم الخميس 2 أبريل 2020

طقس لطيف نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يسود اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، أما على القاهرة الكبرى ومدن ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيسود طقس معتدل نهاراً، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وعلى مدن ومحافظات جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً، لطيف ليلاً.

حالة الرياح والشبورة

وتشهد كافة مناطق الجمهورية اليوم، حالة من الاعتدال في نشاط الرياح، فضلاً عن زيادة فرص تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات المبكرة من الصبح، على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد.

درجات الحرارة

المدينةدرجة الحرارة الصغرىدرجة الحرارة العظمى
القاهرة1426
الإسكندرية1422
مطروح1121
الغردقة1928
الأقصر1632
أسيوط1328
الوادي الجديد1630
الأرصاد الجوية
حالة الطقس اليوم

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فمن المتوقع أن تسود البحر المتوسط اليوم، حالة معتدلة، حيث ترتفع أمواجه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر، فحالته خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج فيه ما بين متر إلى متر ونصف.


إيمان مصطفى

    محررة بموقع كلمة، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة، أعتبر الكتابة متعتي الخاصة للتخلص من التوتر وأعباء الحياة، أما هوايتي فأحب كثيرا تربية العصافير واليمام

    قد يعجبك ايضا
    أخبار مصر

    عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلى.. هل يؤدى إلى قرار حظر كامل؟

    أخبار مصر

    التضامن الاجتماعي: جمعية رسالة صرفت تبرعات تحدي الخير للمصارف التي جمعت لها


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.