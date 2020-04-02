معتدل نهاراً والعظمى بالقاهرة 26.. هيئة الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الخميس 2 أبريل 2020

في نشرتها الجوية اليومية، المنشورة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، في جميع أنحاء الجمهورية، وفيما يلي نُلقي الضوء على تفاصيل طقس اليوم، مع عرض لدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية.

حالة الطقس اليوم الخميس 2 أبريل 2020

طقس لطيف نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يسود اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، أما على القاهرة الكبرى ومدن ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيسود طقس معتدل نهاراً، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وعلى مدن ومحافظات جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً، لطيف ليلاً.

حالة الرياح والشبورة

وتشهد كافة مناطق الجمهورية اليوم، حالة من الاعتدال في نشاط الرياح، فضلاً عن زيادة فرص تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات المبكرة من الصبح، على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد.

درجات الحرارة

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 14 26 الإسكندرية 14 22 مطروح 11 21 الغردقة 19 28 الأقصر 16 32 أسيوط 13 28 الوادي الجديد 16 30

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فمن المتوقع أن تسود البحر المتوسط اليوم، حالة معتدلة، حيث ترتفع أمواجه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر، فحالته خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج فيه ما بين متر إلى متر ونصف.