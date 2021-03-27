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معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021

بواسطة رحاب على
معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021 معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021

سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين سنة صيام ثلاثة أياماً شهرية، أطلق عليها اسم الأيام البيض، وذلك لأنها أيام 13، 14، 15 التي ينتصف فيها القمر من كل شهر، وحتى هذه اللحظة يكتشف العلم الحديث معجزة صيام الأيام البيض وفائدتها لصحة الإنسان وما تجنبه من أمراض، أما عن صيامها في شهر شعبان فهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لذلك فإن رسول الله حثنا على الإكثار من الصيام في شهر شعبان.

معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021
معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021

دراسة أمريكية حديثة تكشف فائدة صيام الأيام البيض

وكشفت إحدى الدراسات الأمريكية الحديثة أن لهذه السنة النبوية فضل كبير على صحة الإنسان، موضحة أن تجويع الجسم عن طريق الصيام لمدة ثلاثة أيام أو أقل تؤدي إلى تجديد نشاط الجهاز المناعي بالكامل، بالإضافة إلى تحفيز الخلايا الجذعية على تجديد خلايا الدم البيضاء، وهي بالتالي تؤدي مهمتها بكفاءة ألا وهي الاضطلاع بمهمة الدفاع عن الجسم ضد العدوى البكتيرية والفيروسات التي يمكن أن تهاجم جسم الإنسان.

وأوضحت الدراسة الأمريكية التي أجريت بجامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الكبار في السن يمكن أيضاً أن تتحسن حالتهم الصحية وأجهزتهم المناعية بصورة جيدة إذا ما صاموا لعدة أياماً، وذلك لأن أجهزتهم المناعية هي أقل نشاطاً نتيجة تقدمهم في السن، ومع الصيام فإن أجهزتهم المناعية يمكن أن تسترجع نشاطها ومقاومتها للبكتيريا المعدية.

وأكد الباحثون في الدراسة أن الاكتشاف الجديد يمكن أيضاً أن يكون مفيداًَ للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الأجهزة المناعية وخاصة المصابون بمرض السرطان ويعالجون بالجلسات الكيميائية على عكس ما كان يتصوره البعض بأنه يمكن أن يتسبب في إصابتهم بالضعف والهزال.

أما أكثر معجزة اكتشفتها الدراسة ألا وهي أن الصيام يجبر الجسم على استخدام ما لديه من مخزون به من دهون وجلوكوز، بالإضافة إلى أن الصيام لفترات طويلة يؤدي إلى تخفيض الأنزيم المرتبط بالشيخوخة وهو الهرمون الذي يعمل على نمو الأورام ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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