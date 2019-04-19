معرفة اللجنة الانتخابية.. للاستفتاء برقم البطاقة القومي| موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

استعدت جميع المقرات الانتخابية التي تستقبل غداً جموع المواطنين المصريين الموجودين بالداخل وهم الآن يرغبون معرفة اللجنة الانتخابية للأدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، التي تم مناقشتها في مجلس الشعب خلال الشهرين الماضيين والتي نالت موافقة أكثر من ثلثي أعضاء نواب المجلس وكان يتم استفتاء كل عضو على حدى،

حيث تم إجراء 14 تعديل على بنود الدستور لتتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصري وعملية الاستفتاء يشارك فيها جميع المصريين الموجودين بالداخل والخارج بعد معرفة اللجنة الانتخابية، والمصريين بالخارج يُشاركون في الاستفتاء اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 19 أبريل ولمدة ثلاثة أيام متتالية، أما المصريين المقيمين بالداخل تبدأ عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من صباح يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 وتستمر ثلاثة أيام.

معرفة اللجنة الانتخابية

بعد الموافقة على التعديلات الدستورية من أعضاء مجلس الشعب يأتي دور الهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تعرف باللجنة العليا الانتخابات سابقا، لكي تدعو جميع أفراد الشعب المصري الذين تم استخراج بطاقة الرقم القومي لهم ووصلوا إلى السن القانوني واصبحوا مسجلين من ضمن الناخبين، ولهذا فان اللجنة العليا للانتخابات وضعت رابط يمكن من خلاله معرفة اللجنة الانتخابية لكل مواطن من خلال الخطوات الأتية.

الضغط على هذا الرابط لمعرفة اللجنة الانتخابية

يتم فتح نافذة قم بإدخال بيانات الرقم القومي بالمستطيل الأول

ثم اضغط على كلمة “استعلم”

تفتح لك نافذة توضح لك المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقمك داخل الكشوف الانتخابية وذلك لتسهيل العملية على جميع المواطنين

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