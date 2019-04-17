الآن أعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي

حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بعدما تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل البرلمان المصري، وينص الدستور على إجراء الاستفتاء على الدستور في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ موافقة مجلس النواب على إجراء تعديلات على الدستور ومن ضمن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات هو تمكين المواطنين من معرفة مقار لجانهم الانتخابية من خلال الإنترنت وعبر موقعها الرسمي وذلك تسهيلاً على المواطنين.

ومن أبرز المواد المقرر الاستفتاء عليها في التعديلات الدستورية والمتعلقة بمدة الرئاسة وتنص المادة الجديدة على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، وتم إضافة مادة جديدة بأن تنتهي مدة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد قضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، كما يجوز انتتخابه مرة أخرى.

متى موعد الاستفتاء على تعديل الدستور 2019

تم الإعلان رسمياًَ عن موعد اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة العليا الانتخابات وحددت اللجنة يوم 20 أبريل الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء للمصريين المقيمين بالخارج، بينما تقرر بدء الاستفتاء في الداخل على ثلاث أيام متتالية حتى يتمكن جميع المواطنين من المشاركة، وبذلك تبدأ عملية التصويت يوم الأثنين 22 أبريل مروراً بيوم الثلاثاء 23 أبريل، وتنتهي عملية التصويت يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى 2019

ويمكنك الآن معرفة لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بكل سهولة وذلك ضمن التسهيلات التي تقدم الهيئة للمواطنين، وذلك عبر الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

قم بإدخال رقمك القومي في الخانة المخصصة واضغط على “استعلم”.

بعد ذلك سوف يظهر لك مقر لجنتك الانتخابية وعنوانها ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في كشوف الناخبين.

الجدير بالذكر أن أخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين كان في 21 يناير 2019، وففرت اللجنة العليا للانتخابات تغيير مقر لجنتك الانتخابية 2019.

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