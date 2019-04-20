معرفة اللجنة الانتخابية لتعديل الدستور 2019 بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي بدأت اليوم السبت 20/4/2019 وتنتهي في الاثنين 22/4/2019 بعد أن أقر مجلس النواب الموافقة بالإجماع علي التعديلات الدستورية وقامت الهيئة الوطنية بإتاحة معرفة مقر اللجان ورقم الناخب في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة والبحث بالرقم القومي .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة ميزة الاستعلام عن اللجان الانتخابية للاستفتاء علي الدستور المصري والتعديلات الدستورية 2019 عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين والوصول الي مقر اللجان ومعرفة الرقم في كشوف الانتخابات ببساطة بدلا من الانتظار أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية كما كان يحدث في السابق .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يمكنكم الحصول علي اللجنة الانتخابية بالضغط علي هذا الرابط رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد الضغط علي رابط الهيئة الوطنية للنتخابات يفتح لك الناافذة وتكون علي هذا الشكل





قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستظهر لك البيانات بالكامل .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم وضع تعليق بالرقم القومي أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات المطلوبة رقم اللجنة ومقر اللجنة ورقمك في الكشوف الانتخابية .

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