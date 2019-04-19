معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام بداية من السبت 20 أبريل حتي يوم الأثنين 22 أبريل والتي تشهد اقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع والتصويت برأيهم في التعديلات الدستورية .

معرفة اللجنة الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية ورقم اللجنة والرقم في الكشوف وذلك عن طريق الرقم القومي المكون من 14 رقم وذلك تسهيلا عليكم ولعدم ضياع وقتكم في البحث في الكشوف عن رقمك الانتخابي .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم معرفة اللجنة الانتخابية من هذا الرابط رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019

قم بالضغط علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات وأكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم وسيظهر لك البيانات قم بطبع البيانات أو نقلها أو عمل سكرين شوت بالموبايل قبل الذهاب للإدلاء بصوتك في التعديلات الدستورية .

ومن لم يتمكن من الوصول الي الرقم يمكننا مساعدتكم فقط قم بوضع الرقم القومي الخاص بك في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات التي تسهل عليكم معرفة اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف

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