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معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

تشهد جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام بداية من السبت 20 أبريل حتي يوم الأثنين 22 أبريل والتي تشهد اقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع والتصويت برأيهم في التعديلات الدستورية .

معرفة اللجنة الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية ورقم اللجنة والرقم في الكشوف وذلك عن طريق الرقم القومي المكون من 14 رقم وذلك تسهيلا عليكم ولعدم ضياع وقتكم في البحث في الكشوف عن رقمك الانتخابي .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم معرفة اللجنة الانتخابية من هذا الرابط رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019

معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

قم بالضغط علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات وأكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم وسيظهر لك البيانات قم بطبع البيانات أو نقلها أو عمل سكرين شوت بالموبايل قبل الذهاب للإدلاء بصوتك في التعديلات الدستورية .

ومن لم يتمكن من الوصول الي الرقم يمكننا مساعدتكم فقط قم بوضع الرقم القومي الخاص بك في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات التي تسهل عليكم معرفة اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة المستقبل لتعليم الاساسى
      محافظة: الجيزه
      قسم: ثان 6 اكتوبر
      العنوان : الحى 6 اسكان المستقبل
      رقم اللجنة الفرعية: 6
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 4157

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