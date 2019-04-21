معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 هو أبرز حدث في هذه الأيام والمقرر لها ثلاثة أيام للتصويت داخل مصر 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والاثنين وذلك بعد أن أقر البرلمان المصري بالموافقة علي التعديلات الدستورية بالإجماع وتم تحديد هذه الأيام لتصويت الشعب المصري علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع المتواجدة باللجان الانتخابية في جميع المحافظات .

الهيئة الوطنية للانتخابات

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خاصية جميلة جدا وهي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين للوصول الي البيانات الانتخابية بسهولة بدلا من البحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي وذلك عبر الدخول علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات هنا

ستفتح لك نافذة علي هذا الشكل

قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلم وستظهر لك بياناتك الانتخابية .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف عبر كتابة الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسيتم الرد عليك بالبيانات الانتخابية .

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