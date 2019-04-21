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معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 هو أبرز حدث في هذه الأيام والمقرر لها ثلاثة أيام للتصويت داخل مصر 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والاثنين وذلك بعد أن أقر البرلمان المصري بالموافقة علي التعديلات الدستورية بالإجماع وتم تحديد هذه الأيام لتصويت الشعب المصري علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع المتواجدة باللجان الانتخابية في جميع المحافظات .

الهيئة الوطنية للانتخابات

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خاصية جميلة جدا وهي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين للوصول الي البيانات الانتخابية بسهولة بدلا من البحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي وذلك عبر الدخول علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات هنا

ستفتح لك نافذة علي هذا الشكل

معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلم وستظهر لك بياناتك الانتخابية .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف عبر كتابة الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسيتم الرد عليك بالبيانات الانتخابية .

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسه هدى شعراوى الاعداديه
      محافظة: القاهره
      قسم: اول السلام
      العنوان : ملف العبد
      رقم اللجنة الفرعية: 9
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 396

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسه جمال عبدالناصر الابتدائيه
      محافظة: القاهره
      قسم: دار السلام
      العنوان : ش الفيوم مجمع المدارس
      رقم اللجنة الفرعية: 14
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 501

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد عادل غانم الابتدائيه سابقا – مدرسة عادل غانم الابتدائيه
      محافظة: الغربية
      قسم: أول المحلة الكبرى
      العنوان : خلف نادى البلديه
      رقم اللجنة الفرعية: 3
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1510

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد عادل غانم الابتدائيه سابقا – مدرسة عادل غانم الابتدائيه
      محافظة: الغربية
      قسم: أول المحلة الكبرى
      العنوان : خلف نادى البلديه
      رقم اللجنة الفرعية: 3
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1510

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز البدرى الإعدادية
      محافظة: المنوفية
      مركز: مركز قويسنا
      العنوان : قرية فويسنا البلد
      رقم اللجنة الفرعية: 73
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3560

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسه محمد رضا الابتدائية المشتركة
      محافظة: الفيوم
      قسم: ثان الفيوم
      العنوان : ش عدلى يكن خلف مجمع المحاكم
      رقم اللجنة الفرعية: 9
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 902

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: معهد بلقاس الإبتدائى الأزهرى
      محافظة: الدقهلية
      مركز: مركز بلقاس
      العنوان : طريق بلقاس شربين
      رقم اللجنة الفرعية: 3
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3418

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة 6 اكتوبر الاعدادية
      محافظة: القاهره
      قسم: عين شمس
      العنوان : ش 6 اكتوبر
      رقم اللجنة الفرعية: 14
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2836

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد احمد محمد مسعد سابقا – مدرسة توشكا
      محافظة: الجيزه
      قسم: ثان 6 اكتوبر
      العنوان : الحى السادس مج12 شارع السنترال
      رقم اللجنة الفرعية: 9
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 571

      رد

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