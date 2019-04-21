معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 هو أبرز حدث في هذه الأيام والمقرر لها ثلاثة أيام للتصويت داخل مصر 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والاثنين وذلك بعد أن أقر البرلمان المصري بالموافقة علي التعديلات الدستورية بالإجماع وتم تحديد هذه الأيام لتصويت الشعب المصري علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع المتواجدة باللجان الانتخابية في جميع المحافظات .
الهيئة الوطنية للانتخابات
تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خاصية جميلة جدا وهي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين للوصول الي البيانات الانتخابية بسهولة بدلا من البحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .
طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
يمكنك معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي وذلك عبر الدخول علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات هنا
ستفتح لك نافذة علي هذا الشكل
قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلم وستظهر لك بياناتك الانتخابية .
طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية
يمكنك معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف عبر كتابة الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسيتم الرد عليك بالبيانات الانتخابية .
التعليقات
احمد حسين فرج
٢٨١٠١٠١٠١٠٧٩٣٤
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه هدى شعراوى الاعداديه
محافظة: القاهره
قسم: اول السلام
العنوان : ملف العبد
رقم اللجنة الفرعية: 9
رقمك في الكشوف الانتخابية: 396
27112011205415
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه جمال عبدالناصر الابتدائيه
محافظة: القاهره
قسم: دار السلام
العنوان : ش الفيوم مجمع المدارس
رقم اللجنة الفرعية: 14
رقمك في الكشوف الانتخابية: 501
27008271601347
أماني محمد الرمادي
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد عادل غانم الابتدائيه سابقا – مدرسة عادل غانم الابتدائيه
محافظة: الغربية
قسم: أول المحلة الكبرى
العنوان : خلف نادى البلديه
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1510
27008271601347
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد عادل غانم الابتدائيه سابقا – مدرسة عادل غانم الابتدائيه
محافظة: الغربية
قسم: أول المحلة الكبرى
العنوان : خلف نادى البلديه
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1510
رقم بطاقتك 28412221401231
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز البدرى الإعدادية
محافظة: المنوفية
مركز: مركز قويسنا
العنوان : قرية فويسنا البلد
رقم اللجنة الفرعية: 73
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3560
28009282301574
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه محمد رضا الابتدائية المشتركة
محافظة: الفيوم
قسم: ثان الفيوم
العنوان : ش عدلى يكن خلف مجمع المحاكم
رقم اللجنة الفرعية: 9
رقمك في الكشوف الانتخابية: 902
٢٥٩٠٢٢٢١٢٠٢٥٠١
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: معهد بلقاس الإبتدائى الأزهرى
محافظة: الدقهلية
مركز: مركز بلقاس
العنوان : طريق بلقاس شربين
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3418
٢٧١٠٤٠٣٠١٠٣٠١٩
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة 6 اكتوبر الاعدادية
محافظة: القاهره
قسم: عين شمس
العنوان : ش 6 اكتوبر
رقم اللجنة الفرعية: 14
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2836
عبير فوزى محمد احمد رثم قومى 27410262502126
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد احمد محمد مسعد سابقا – مدرسة توشكا
محافظة: الجيزه
قسم: ثان 6 اكتوبر
العنوان : الحى السادس مج12 شارع السنترال
رقم اللجنة الفرعية: 9
رقمك في الكشوف الانتخابية: 571